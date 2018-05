Srbska policija Šešlju preprečila prepovedan shod

Srbska policija je danes vodji srbskih radikalcev Vojislavu Šešlju preprečila organizacijo shoda v vasi Hrtkovci, ki je bil že pred tem prepovedan. V vasi, kjer živi hrvaška manjšina, je imel Šešelj leta 1992 hujskaški govor, zaradi katerega je bil v Haagu obsojen na deset let zapora, saj je pozival k deportaciji vojvodinskih Hrvatov.

Policija je že v soboto zaprla vse poti do te vasi v Vojvodini. Šešelj je danes na policijsko zaporo naletel v vasi Jarak, ki je nekaj kilometrov oddaljena od Hrtkovcev. Nekaj članov njegove Srbske radikalne stranke se je tako danes zbralo v Jarku, vendar pa so se okoli 11. ure že razšli.

Vodja srbskih radikalcev je tam številnim srbskim in hrvaškim novinarjem dejal, da ni bil nihče v Hrtkovcih ogrožen. Zatrdil je, da tam ne bi bilo nobenih incidentov in da zato srbske policije ni bilo treba angažirati, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Njihov shod v Jarku po njegovih besedah predstavlja protest in provokacijo, namenjeno srbskim oblastem, in ne Hrvatom v vasi, kjer je imel pred 26 leti svoj govor.

Šešljev privrženec napadel pripadnika Liberalno-demokratske stranke

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je medtem za srbsko televizijo Pink dejal, da je država prepovedala kakršnekoli shode v Hrtkovcih in da se bo to tudi uresničilo.

Foto: Reuters V Jarku je vse potekalo mirno, zgodil pa se je zgolj manjši incident, je dodal Vučić. Šešljev privrženec je namreč napadel pripadnika Liberalno-demokratske stranke, ki je držal transparent z napisom "Šešelj je vojni zločinec". Po incidentu je napadalec pobegnil, policija pa ga zdaj išče, je dejal srbski predsednik in zagotovil, da "bodo odgovorni privedeni pred roko pravice".

Povedal je še, da bodo zapore okoli Hrtkovcev odstranili v nekaj urah, navaja Tanjug.

Pritožbeni svet Mehanizma za mednarodna kazenska sodišča (MICT) v Haagu, naslednik Mednarodnega sodišča za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije, je aprila Šešlja obsodil na deset let zapora zaradi zločinov proti človečnosti. Razsodil je, da je zaradi svojega hujskaškega govora v Hrtkovcih maja 1992 odgovoren za preganjanje in deportacijo vojvodinskih Hrvatov. Šešlju sicer ni bilo treba v zapor, saj je to kazen že odslužil v haaškem priporu.