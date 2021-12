Sporne spremembe v šolstvu: učiteljem prepovedali dajanje slabih ocen

Mnogi se s spremenjenim sistemom ocenjevanja ne strinjajo, saj so prepričani, da gre za poneumljanje in zniževanje standardov.

Mnogi se s spremenjenim sistemom ocenjevanja ne strinjajo, saj so prepričani, da gre za poneumljanje in zniževanje standardov. Foto: Reuters

Na nekaterih kalifornijskih srednjih šolah so učiteljem prepovedali, da dijake ocenjujejo z ocenama D in F, torej zadostno ali negativno. Namesto tega bodo dijakom omogočili, da poskusijo znova in oceno izboljšajo. Kot pravijo, naj bi na ta način pomagali revnim dijakom, med katerimi so predvsem temnopolti dijaki in dijaki latinskoameriškega rodu. Sistemu ostro nasprotujejo nekateri učitelji in predstavniki šolstva, ki pravijo, da ukinitev nižjih ocen pomeni laganje dijaku o njegovem dejanskem znanju.

Srednješolci, ki se izobražujejo v nekaterih največjih šolskih okrožjih Kalifornije, tako za slabo delo ne bodo več dobili ocen D ali F, temveč bodo lahko ponovno opravljali teste ali dokončali delo.

Ravnatelj Norman Bell je dejal, da bodo na ta način dijake spodbujali, da ponovno opravljajo in popravljajo teste, kvize, prispevke, projekte, za popravek pa bodo imeli deset dni časa. Povedal je tudi, da se ocene ne bodo zvišale ali znižale zaradi vedenja, odnosa, zamude in prav tako ne, če nalog ne bodo oddali pravočasno.

O načrtu razmišljajo že od leta 2018, oktobra 2020 pa so v San Diegu v Kaliforniji, pa tudi v New Yorku na vzhodni obali ZDA, objavili, da dovoljujejo šolam, da se znebijo ocen D in F. Dokončni povod za uveljavitev novega sistema je bila pandemija.

Med okrožji, ki so se odločila za ta sistem, so Los Angeles, Sacramento, Santa Ana in Oakland. Podoben sistem so oktobra 2021 sprejeli tudi v Minnesoti, piše Daily Mail.

"Sistem bo srednješolce pripravil na širši svet"

Podporniki trdijo, da to zmanjšuje raven stresa za že tako travmatizirane učence. Kot je povedala Nidya Baez, pomočnica ravnatelja na srednji šoli Fremont High v Oaklandu, "upajo, da bodo srednješolci začeli gledati na šolo kot na kraj učenja, kjer lahko tvegajo in se učijo na napakah", in dodala, da "imajo trenutno sistem, kjer dajejo milijon točk za milijon kosov papirja, ki jih dijaki oddajo, ne da bi bili pozorni na to, kaj se dejansko učijo".

Devin Vodicka, nekdanji nadzornik Vista Unified v okrožju San Diego in izvršni direktor Collaborative, spodbuja učenje na podlagi kompetenc, novi sistem pa bo po njegovem mnenju pomagal pripraviti dijake na širši svet. "Potrebujemo sistem, ki presega institucionalni model in dijakom zagotavlja pomembnejše povratne informacije. Prihodnost bo zahtevala manj osredotočenosti na čas in več osredotočenosti na to, kaj lahko storimo in prispevamo, ter na kakovost našega delovanja. Na to moramo pripraviti naše dijake," je dejal Vodicka.

Ukinitev nižjih ocen pomeni laganje dijaku o njegovem dejanskem znanju

Mnogi pa se s tovrstnim sistemom ocenjevanja ne strinjajo, saj so prepričani, da gre za poneumljanje in zniževanje standardov, saj dijaki ne bodo pripravljeni na spopad z ostrimi realnostmi sodobnega sveta.

Deborah Rinehart, učiteljica matematike in naravoslovja v katoliški šoli v Oaklandu, meni, da je odstranjevanje nižjih ocen podobno laganju učencem o njihovi resnični ravni dosežkov.

"S katerimkoli dijakom sem pripravljena sodelovati pred poukom ali po njem ali celo ob koncu tedna, da bi jim pomagala pri učenju, nikoli pa ne bom lagala o njihovi ravni znanja," je dejala in dodala, da je ocenjevanje brez ocene D in F enakovredno laži o napredku dijaka.