Kako si urediti delovni prostor za prijetno učenje?

Ali med učenjem pogosto v mislih odtavate drugam? Se vam dogaja, da se učite na kavču, kjer kar med učenjem zadremate? Potem je čas, da si uredite delovni prostor tako, da vas bo spodbujal k usmerjenemu in bolj učinkovitemu učenju ali delu na daljavo. S pravo opremo, nekaj organizacije in osebnega pridiha lahko hitro ustvarite svojo študijsko oazo, v kateri bosta učenje in delo prijetnejša, to pa se bo poznalo tudi na vaših rezultatih.

Udobno, a ne preveč udobno

V delovnem kotičku vam mora biti ravno prav udobno. Miza naj bo take višine, da bo med sedenjem njena delovna površina med vašim pasom in spodnjo rebrno kostjo. Glede na višino mize mora biti ustrezne višine tudi pisarniški stol. Ta naj bo dovolj udoben, a ne tak kot počivalniki, da vas med učenjem ne premami spanec. Glede na višino vaše delovne mize in stola prilagodite tudi postavitev vašega računalnika. Le-ta je na mizi ustrezno nameščen takrat, ko je zaslon v višini vaših oči, s čimer bo med sedenjem ustrezna tudi vaša drža. Primerno postavitev omogočata namizni računalnik Huawei MateStation S in zaslon 23,8', ki bosta hkrati poskrbela za esteteko dovršen izgled vaše pisarniške mize.

Ustrezna svetloba za marsikoga predstavlja najpomembnejši element ureditve delovne površine. Ključno je, da je delovni prostor dovolj svetel. Če vam bolj ustreza naravna svetloba, potem naj bo vaša delovna miza ob oknu. A ob tem bodite pozorni, dogajanje na drugi strani okna lahko hitro pritegne vaš pogled in zato zmoti koncentracijo za učenje. V primeru, da vaša soba nima dovolj naravne svetlobe, med učenjem prižgite tako glavno luč, ki bo osvetlila cel prostor, kot tudi namizno lučko, ki bo še dodatno osvetlila vašo delovno mizo.

Vse, kar potrebujete za svoje delo ali učenje, naj bo na dosegu roke. Ne izgubljajte časa z iskanjem novega papirja, bloka, markerja ali škarij. Naj bodo najpogosteje rabljeni predmeti estetsko in praktično razporejeni po mizi. Ob tem poskrbite, da miza vseeno ne bo prepolna različnih potrebščin, raje jih pospravite v bližnji predalnik.

Poleg delovnega prostora morajo biti organizirane tudi vaše digitalne datoteke. Zagotovo se je že vsakemu zgodilo, da je po nepotrebnem izgubljal čas z iskanjem dokumenta, ki ga je nedavno shranil na računalnik. Ustvarite toliko digitalnih map in podmap, kot ocenjujete, da jih potrebujete za lažji dostop do dokumentov.

Ali med delom radi pogledujete na uro? Vas ta motivira, da delo opravite prej, oziroma vas spodbuja k hitrejšemu učenju? Če so vaši odgovori pritrdilni, potem je prav, da si na mizo postavite tudi uro. Med dnevom si sproti zadajte cilje, do kdaj želite končati posamezno aktivnost. Cilji naj bodo realni, da jih boste lažje dosegli, saj vas bo to še bolj motiviralo za nadaljnje delo. Še lažje spremljanje realizacije zastavljenih ciljev pa vam omogoča uporaba pametne ure Huawei Watch GT 2 oziroma če ste bolj športne narave Huawei Watch Fit Active.

Umaknite vse, kar vas utegne motiti med delom

Zmanjšajte nered na mizi. Razmetan delovni prostor povzroča stres, ta pa hromi sposobnost hitrega in učinkovitega dela. Odvečne papirje, ki jih ne potrebujete več, sproti pospravite iz svojega vidnega polja. Ni dovolj, da jih zgolj potisnete v predal. Papirje, ki jih ne potrebujete več, pospravite v koš za papir, preostale pospravite na ustrezno mesto v predal, kjer naj bo varno spravljena tudi vaša tablica Huawei MatePad T. Ta vam omogoča večopravilnost, saj imate ob vodoravnem položaju lahko hkrati odprti tudi dve okni iste aplikacije.

Izogibajte se uporabi telefona. Mobilni telefoni so danes seveda nujen del delovne opreme, a so hkrati tudi največji motilci koncentracije, učenja in dela. Mobitel tako odstranite iz delovnega polja in se izognite podzavestnemu pogledovanju na ekran. Še posebej med učenjem je priporočljivo, da mobilni telefon utišate, nato pa ga preverjate le v določenih časovnih obdobjih. Tako vas ne bodo neprestano motila številna obvestila.

Blokirajte moteče zvoke iz okolice. Nekateri so zmožni izredne koncentracije, zaradi česar jih zvok iz okolice ne moti. Spet druge moti že najmanjši šum, ki ga lahko slišijo skozi odprto okno. Ugotovite, kaj najbolj ustreza vam. Vsekakor med delom ali študijem ne glejte televizije in ne uporabljajte družbenih omrežij. Če se ne morete izogniti hrupu iz okolice, si lahko prižgete zvoke, ki so vam prijetni, kot sta na primer šumenje valov ali klasična glasba. Izogibajte se glasbi z besedilom. Tako pri poslušanju glasbe, kot tudi blokiranju motečih zvokov vam bodo prav prišle brezžične slušalke FreeBuds zname Huawei. Te odpravljajo hrup iz okolice in omogočajo neprekinjeno poslušanje glasbe tudi do dest ur.

Pustite svoj pečat

Naj vaš delovni kotiček odraža vašo osebnost. Okrasite si ga na način, da boste še bolj motivirani za delo. Nalepite si slike družine, prijateljev, motivacijske napise, na mizo postavite lončnico ali drugo manjše okrasje. Čudovite slike vaših najbližjih ali pa le čudovitih razgledov lahko posnamete z mobilnim telefonom Huawei P40 Lite, ki se ponaša s kar štirimi zadnjimi kamerami. Vsekakor naj bo delovni prostor opremljen tako, da ne bo motil vaše koncentracije.

Imate radi barve? Morda se boste odločili za barvno steno v svoji sobi ali pa le barvno stensko tablo. Vsekakor naj izbrana barva ustreza vašemu značaju. Hladne barve, kot so modra, vijolična in zelena, krepijo občutek miru in uravnoteženosti, medtem ko toplejše barve, kot so rdeča, rumena in oranžna, spodbujajo k aktivnosti in celo nemirnosti.

Namen urejenega delovnega kotička je, da boste lažje delali ali se učili. Vseeno ne porabite preveč časa za njegovo neprestano urejanje. Bolje je delati v okolju, ki ni popolno, kot pa imeti urejeno delovno okolje, a brez časa, da bi v njem tudi delali.

