Britanski premier Rishi Sunak je danes razpisal splošne volitve v Veliki Britaniji za 4. julij in s tem končal večmesečna ugibanja o datumu glasovanja. Kot je dejal, bo to trenutek, ko bo morala država izbrati svojo prihodnost. V ospredju predvolilne kampanje bosta najverjetneje varnost in gospodarstvo, poročajo tuje tiskovne agencije.

V izjavi na Downing Streetu je Sunak dejal, da se je o volitvah pogovoril s krajem Karlom III. in ga prosil, da za datum razpustitve parlamenta določi 30. maj. "Kralj je tej prošnji ugodil in 4. julija bomo imeli splošne volitve," je oznanil britanski premier.

"Zdaj je trenutek, da Velika Britanija izbere svojo prihodnost in se odloči, ali želimo graditi na doseženem napredku ali tvegati, da se vrnemo na začetek brez načrta in gotovosti," je poudaril vodja britanskih konservativcev, ki je na položaju oktobra 2022 nasledil Liz Truss.

"Ne vem, kaj ponujajo laburisti"

Po njegovih besedah bodo volitve potekale v času, ko je svet nevaren bolj kot kdaj koli prej po koncu hladne vojne. Izrazil je ponos nad dosedanjimi dosežki konservativne vlade in zatrdil, da ima ta jasen načrt tudi za prihodnost, poroča britanski BBC.

Vodjo opozicijskih laburistov Keira Starmerja je medtem označil za politika brez načrta. "Ne vem, kaj ponujajo, in v resnici mislim, da tudi vi ne veste," je dejal Sunak. Sebe pa je predstavil kot nekoga, ki je sprejemal težke in nepriljubljene ukrepe, ko je bilo to potrebno.

Starmer: Nič več ne deluje

Starmer je v odzivu na razpis volitev povedal, da je to priložnost za spremembe na bolje. "Priložnost, da na bolje spremenite svojo prihodnost, svojo skupnost, svojo državo," je dejal in ocenil, da se po 14 letih vladavine konservativcev zdi, da "nič več ne deluje". Med drugim je omenil razpadanje javnih storitev, naraščanje hipotekarnih obrestnih mer in nizke plače.

Na podlagi anket sicer Sunakovi konservativci, ki so v Veliki Britaniji na oblasti od leta 2010, trenutno zaostajajo za laburisti. Rekordno nizke rezultate so dosegli tudi na nedavnih lokalnih volitvah, pred tem pa so jim laburisti zadali udarec že na februarskih nadomestnih volitvah v dveh volilnih okrožjih, ki sta bili dotlej v rokah konservativcev.