Spiegel: Slaba četrtina sumljivih oseb je prosilcev za azil

Slaba četrtina oseb, ki jih nemške oblasti obravnavajo kot nevarne ali sumljive islamske skrajneže, je prosilcev za azil, danes na svoji spletni strani piše časnik Spiegel. Takšno oznako ima v Nemčiji okoli 1560 moških in žensk, od tega jih je 362 podalo prošnjo za azil.

Časnik se pri tem po navedbah nemške tiskovne agencije dpa sklicuje na navedbe nemške vlade v odgovoru na vprašanje predstavnika opozicijskih liberalnih demokratov (FDP) Stephana Thomaea.

Kot piše Spiegel, se število oseb, ki so označene kot islamski skrajneži, v Nemčiji povečuje. Po navedbah vlade gre to pripisati "migracijskim tokovom v kontekstu vojnih dogodkov v Siriji in Iraku".

Državne in deželne oblasti se trudijo pospešiti postopke izgona iz države. Po terorističnem napadu v Berlinu decembra 2016 je notranje ministrstvo v 13 primerih zahtevalo takojšen izgon, od tega je deset oseb že moralo zapustiti državo. To je možno uporabiti le v primeru, ko obstaja "posebna nevarnost za varnost Nemčije", še piše časnik.