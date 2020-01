Španski poslanci Pedra Sancheza potrdili za premierja

Vodja socialistične stranke je bil potrjen v drugem krogu glasovanja, potem ko mu v nedeljo ni uspelo osvojiti absolutne večine v 350-članskem parlamentu, tj. 176 glasov. Danes je za potrditev potreboval zgolj navadno večino, ki jo je tudi osvojil, piše STA.

Poleg njegovih socialistov, ki imajo 120 poslancev, ga je med drugim podprla še koalicijska skrajno leva stranka Unidas Podemos, ki ima 35 poslancev v parlamentu. Dobil je še podporo več drugih manjših strank, med drugim baskovskih nacionalistov (PNV).

Izvolitev pa so mu z vzdržanimi glasovi omogočili poslanci Katalonske republikanske levice (ERC), ki zagovarjajo neodvisnost Katalonije. Sanchez je v zameno za to obljubil, da bo začel dialog s katalonsko vlado o vprašanju neodvisnosti Katalonije. Poleg 13 poslancev ERC se je vzdržalo še pet poslancev baskovske nacionalistične stranke EH Bildu.

Tako bo Španija po skoraj letu dni politične krize vendarle dobila vlado s polnimi pooblastili. To bo prva koalicijska vlada v Španiji po padcu Francove diktature leta 1975. Sanchez med drugim obljublja dvig najnižjih plač ter zvišanje davkov za najbogatejše in velika podjetja. poroča STA.

Ko je bil Sanchez leta 2014 izvoljen za predsednika socialistov, je bil to velik korak naprej na politični poti za poslanca, ki je v parlament vstopil leta 2009 in je bil dotlej v Španiji le malo poznan. Profesor ekonomije, ki si je zaradi svojega videza prislužil vzdevek Pedro el Guapo (Lepi Pedro), naj bi s svojim šarmom dvignil stranko z dna.Vnet športnik in košarkaški navdušenec ima sicer doktorski naziv s področja gospodarskih znanosti. Je poročen in ima dve hčerki. Kot je nekoč pripovedoval, mu je bilo zanimanje za politiko položeno tako rekoč v zibelko - že njegova starša sta bila socialista in ob večerji so redno razpravljali o političnih temah, navaja STA.