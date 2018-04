Španci odpravljajo sledi temačne strani svoje zgodovine

V španskem glavnem mestu Madrid so začeli s preimenovanjem najmanj 49 ulic, ki še zmeraj nosijo imena po veljakih iz časa diktature Francisca Franca (1939-1975). Postopno zamenjavo simbolov iz časa diktature, temačnega obdobja španske sodobne zgodovine, predvideva zakon, ki ga je že leta 2007 sprejela takratna socialdemokratska vlada.

Implementaciji zakona so se madridske oblasti pod vodstvom konzervativnih strank dolgo upirale, saj si v državi ljudje še vedno niso enotni glede državljanske vojne in Francove diktature.

Maja lani je pritožbo zoper odločitev mestnih oblasti, da spremenijo imena ulic, med drugim vložila Nacionalna fundacija Francisca Franca, ki se zavzema za ohranjanje spomina na nekdanjega diktatorja. Mestne oblasti so morale preimenovanja tako ustaviti. Mestno sodišče je kasneje v pritožbenem postopku odločilo v prid mesta in dovolilo nadaljevanje preimenovanja.



V SLOVENIJI 12 TITOVIH ULIC IN TRGOV



Debate, kaj storiti z ulicami, ki nosijo imena po voditeljih nekdanjega jugoslovanskega režima, več let potekajo tudi v Sloveniji. Še zmeraj je namreč 12 trgov in ulic, poimenovanih po Josipu Borozu Titu, občasno pa se pojavijo pobude za spremebo imena. Imenovanju ene od ljubljanskih ulic v Titovo cesto pa se je leta 2011 zoperstavilo ustavno sodišče. Titovo ime po mnenju sodišča simbolizira nekdanji totalitarni režim, poimenovanje ceste po njem pa je zato mogoče objektivno razumeti kot priznanje temu režimu.

V četrtek so tako delavci sneli tabli, ki sta označevali ulico generala Milana Astraya, ki je ustanovil špansko legijo in bil tesen Francov prijatelj, in ulico generala Garcie de la Herranza. Ta je umrl na strani Francovih nacionalistov v prvih dneh španske državljanske vojne.

Eno ulico je oblast preimenovala v čast priznani učiteljici Justi Freire, drugo pa v Cesto sodelovanja.

Danes so odstranili še tablo z imenom generala Pedra Romera Basarta, poveljnika ena od delov oborožene sile Guardie Civil, ki je v vojni sodelovala na strani nacionalistov. Guardii Civil je poveljeval tudi po vojni. Zanimivo, njegov brat Luis Romero Basart, se je v španski državljanski vojni boril na nasprotni, republinaksnki strani. Ulica se zdaj imenuje po znanem fiziku Blasu Cabreri.