Soroseva fundacija v Turčiji prenehala delovati

Erdogan je Sorosa prejšnji teden obtožil, da podpira turškega filantropa Osmana Kavalo, ki ga so ga ta mesec aretirali v Turčiji s še 12 aktivisti, češ da so podpirali množične protivladne proteste leta 2013. Turški predsednik Kavali očita, da je financiral proteste, za njim pa naj bi bil po njegovih besedah Soros. "Slavni madžarski jud Soros stoji za Kavalo. Ta človek ima veliko denarja, ki ga uporablja za uničevanje držav," je še dejal Erdogan.

Fundacija, ki je v Turčiji podpirala projekte na področju izobraževanja, pravic žensk in se zavzemala za demokratične reforme, je sporočila, da so Erdoganove obtožbe neutemeljene in da zaradi njih ne more več delovati v državi. Poudarili so še, da so vedno delovali v skladu s turško zakonodajo.