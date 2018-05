Soroseva fundacija se zaradi Orbanove politike umika z Madžarske

Predstavniki fundacije ameriško-madžarskega milijarderja in vlagatelja Georgea Sorosa so ponoči v New Yorku potrdili, da fundacija zaradi represivne politike madžarske vlade pod vodstvom premierja Viktorja Orbana zapušča Madžarsko in se seli v Berlin. Hkrati so sporočili, da bodo še naprej podpirali madžarske nevladne organizacije.