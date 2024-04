Sončno in toplo bo, ponekod zelo toplo, za praznik dela pa velika sprememba

Na hrvaški obali se danes obeta večinoma sončno in toplo, ponekod pa tudi zelo toplo vreme z najvišjimi dnevnimi temperaturami med 22 in 27 stopinjami Celzija, napovedujejo na državnem hidrometeorološkem zavodu (DHMZ).

V Istri bo danes večinoma sončno z nizko do zmerno oblačnostjo. Veter bo šibak, zjutraj in zvečer burja, čez dan jugozahodnik. Morje je mirno ali rahlo valovito. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24 stopinj Celzija.

Na severnem Jadranu bo po napovedi hrvaških meteorologov čez dan sončno, temperature se bodo gibale od 22 do 25 stopinj Celzija. Pihal bo veter z juga.

Tudi v Dalmaciji bo prevladovalo jasno in toplo vreme. Po jutranji burji bo od sredine dneva ob obali prehodno zapihal zmeren jugozahodni veter. Najvišje temperature bodo od 23 do 27 stopinj Celzija.

Podobne vremenske razmere bodo danes tudi na skrajnem jugu Jadrana. Skoraj brez oblačka, najvišja temperatura pa bo od 23 do 27 stopinj Celzija. Pihal bo zmeren jugozahodnik, morje bo mirno ali rahlo valovito.

V torek še brez bistvene spremembe, nato bolj nestanovitno

Tudi v torek bo na Jadranu sončno, v sredo pa bo več oblačnosti, predvsem v obmorskih krajih in na Jadranu bodo posamezne plohe in nevihte.

V četrtek bo spremenljivo oblačno s sončnimi obdobji, občasno bo deževalo, ponekod tudi grmelo. V notranjosti bo pihal šibak do zmeren jugovzhodni in vzhodni veter.

Temperature morja na severnem Jadranu se gibajo okoli 16 stopinj Celzija, na jugu Jadrana pa okoli 18 stopinj Celzija.

Foto: DHMZ