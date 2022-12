Rodil se je kot Hatchand Bhaonani Gurumukh Charles Sobhraj v Hošiminhu vietnamski materi in indijskemu očetu. Po težavnem otroštvu in prestajanju več zapornih kaznih v Franciji zaradi manjših kaznivih dejanj je v zgodnjih 70. letih začel potovati po svetu in pristal v tajski prestolnici Bangkok, kjer je bil vpleten v umor mlade Američanke.

Rodil se je kot Hatchand Bhaonani Gurumukh Charles Sobhraj v Hošiminhu vietnamski materi in indijskemu očetu. Po težavnem otroštvu in prestajanju več zapornih kaznih v Franciji zaradi manjših kaznivih dejanj je v zgodnjih 70. letih začel potovati po svetu in pristal v tajski prestolnici Bangkok, kjer je bil vpleten v umor mlade Američanke.

Vrhovno sodišče je odločilo, da je treba 78-letnega Sobhraja, ki je od leta 2003 v nepalskem zaporu prestajal dosmrtno zaporno kazen zaradi umora dveh severnoameriških turistov, iz zapora izpustiti iz zdravstvenih razlogov.

"Nadaljnje zadrževanje v zaporu ni v skladu z zapornikovimi človekovimi pravicami," je zapisano v kopiji sodbe, v katero je imela vpogled francoska tiskovna agencija AFP. Sodišče je odločilo, da če zoper Sobhraja ni odprtih drugih primerov, zaradi katerih bi moral ostati v zaporu, odreja njegovo izpustitev in vrnitev v Francijo v 15 dneh.

V četrtek bo po opravljenih upravnih formalnostih na nižjem sodišču lahko odšel na prostost

Sobhraj je imel operacijo na odprtem srcu leta 2017, njegova izpustitev pa je v skladu z zakonom, ta dovoljuje sočutno izpustitev iz zapora bolnih zapornikov, ki so že prestali tri četrtine kazni, je še navedeno v sodbi.

Sobhraja bodo iz centralnega zapora v Katmanduju verjetno izpustili v četrtek, je za AFP povedal uradnik v zaporu. Po opravljenih upravnih formalnostih na nižjem sodišču bo lahko odšel na prostost, je še dodal.

Potoval po svetu in se izdajal za trgovca z dragimi kamni

Razvpiti množični morilec in prevarant Charles Sobhraj je skoraj dve desetletji prestajal dosmrtno zaporno kazen zaradi umora dveh turistov v Katmanduju v sedemdesetih letih.

Sobhraj se je izdajal za trgovca z dragimi kamni, z mladimi popotniki z Zahoda se je spoprijateljil, preden jih je omamil, oropal in ubil.

"Ni bil samo prevarant, zapeljivec, ropar turistov, ampak zloben morilec," je povedala Nadine Gires, ki se je z njim spoprijateljila v Bangkoku.

Dobil je vzdevek Kača, ker je prevzel druge identitete

Sobhraja, ki je govoril več jezikov, povezujejo z več kot 20 umori. Njegove žrtve so bile zadavljene, pretepene ali zažgane. Oprijel se ga je vzdevek Kača zaradi njegove sposobnosti, da prevzame drugo identiteto, da bi se s tem izognil roki pravice, poroča AFP.

Njegovi zločinski podvigi so upodobljeni tudi v televizijski seriji z naslovom Kača, ki je nastala v skupni produkciji britanskega BBC in Netflixa in si jo je ogledalo milijone ljudi po vsem svetu.