Socialist Sanchez prisegel kot novi španski premier

Felipe VI. je v petek podpisal odlok, s katerim je potrdil imenovanje Sancheza za premierja, ki bo naj bi svojo ministrsko ekipo predstavil v začetku prihodnjega tedna. V petek je sicer Sanchez nakazal, da bo sklical nove volitve, ni pa povedal, kdaj naj bi se to zgodilo.

Sancheza čakajo težki časi, saj ima njegova stranka, ki je z zadnjih volitev leta 2016 izšla kot velika poraženka, manj kot četrtino vseh poslancev. Pri iskanju zaveznikov za sprejemanje zakonodaje naj bi imel težave: podpirala naj bi ga Podemos, ni pa jasno, ali bo imel tudi podporo manjših strank, ki so sicer podprle nezaupnico Rajoyu. To so bile med drugim dve katalonski, ki sta naklonjeni neodvisnosti, in Baskovska nacionalistična stranka (PNV).

Kakšne ugodnosti bi lahko dobile v zameno za podporo, ni jasno. V vsakem primeru se je novi premier, ki napoveduje "novo stran v zgodovini demokracije v Španiji", zavezal spoštovanju nedavno potrjenega proračuna. Napovedal je tudi dialog s strankami, ki se zavzemajo za neodvisnost Katalonije, ob čemer naj bi spoštoval špansko ustavo in regionalni statut, ki določa avtonomijo Katalonije.