Puigdemont pozval špansko vlado, naj se pogovarja s Katalonijo

Carles Puigdemont je po izpustitvi špansko vlado pozval, naj takoj začne pogovore o politični rešitvi spora, ki je nastal zaradi katalonskih prizadevanj za neodvisnost. Foto: Reuters

Odstavljeni katalonski premier Carles Puigdemont je po izpustitvi špansko vlado v Madridu pozval, naj takoj začne pogovore o politični rešitvi spora, ki je nastal zaradi prizadevanj Katalonije za neodvisnost.

"Vrsto let smo zahtevali dialog, dobili pa smo le nasilje in represijo. Španske oblasti nimajo več nobenega izgovora, da ne bi začele političnega dialoga s katalonskimi političnimi voditelji," je dejal Puigdemont.

Prav tako je pozval k takojšnji izpustitvi svojih katalonskih kolegov, ki so v Španiji priprti zaradi obtožb, povezanih z razglasitvijo neodvisnosti Katalonije.

Nemško sodišče po plačilu varščine Puigdemonta izpustilo na svobodo

Nemške oblasti so Puigdemonta prijele na podlagi evropskega pripornega naloga, ki ga je zaradi obtožb upora in zlorabe javnih sredstev izdala Španija.

Višje deželno sodišče v Schleswigu je v četrtek odločilo, da lahko Puigdemont po plačilu 75 tisoč evrov varščine zapusti pripor do odločitve o izročitvi Španiji. Prav tako je zavrnilo izročitev Španiji na podlagi obtožb upora, obtožbe o zlorabi javnih sredstev pa še preučuje.

Sodišče je v obrazložitvi pojasnilo, da Puigdemonta ne morejo izročiti Španiji na podlagi obtožb o uporu, saj ta v nemški zakonodaji ni opredeljen kot kaznivo dejanje. Po navedbah sodnikov ga ni mogoče enačiti z izdajo v nemški zakonodaji, kot je recimo trdilo tožilstvo.

Puigdemont v Španijo zaradi zlorabe javnih sredstev?

Teoretično podlago za morebitno izročitev Španiji bi lahko predstavljala zloraba javnih sredstev v povezavi s pripravo referenduma o neodvisnosti Katalonije. Sodišče je izpostavilo, da mora Španija v prihodnjih dneh in tednih razjasniti dodatna dejstva in da morajo biti zbrane dodane informacije glede teh obtožb.

Po navedbah vlade v Madridu je oktobrski referendum o neodvisnosti Katalonije stal 1,6 milijona evrov. Če bo Puigdemont obsojen, mu za kaznivo dejanje zlorabe javnih sredstev grozi do osem let zapora.

Nekdanjega katalonskega predsednika so 25. marca na podlagi evropskega pripornega naloga, ki ga je izdala Španija, priprli v Nemčiji, ko se je iz Finske vračal v Belgijo, kamor se je zatekel lani po razglasitvi neodvisnosti Katalonije.

Špansko vrhovno sodišče je evropski priporni nalog za Puigdemonta in več drugih nekdanjih ministrov njegove vlade izdalo 23. marca, in sicer na podlagi obtožb upora in zlorabe javnih sredstev v povezavi z referendumom in prizadevanji za neodvisnost Katalonije.