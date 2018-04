Evroposlanec Vajgl v nemškem zaporu obiskal odstavljenega Puigdemonta

Odstavljeni katalonski premier Carles Puigdemont se je v nemškem zaporu srečal s slovenskim evropskim poslancem Ivom Vajglom. Foto: Reuters

Kot so sporočili iz pisarne evropskega poslanca Iva Vajgla, je bilo glavno sporočilo Carlesa Puigdemonta to, da je vprašanje odnosov med Katalonijo in osrednjimi španskimi oblastmi v Madridu politično in ga je zato treba reševati s političnimi sredstvi.

V Španiji je ločitev različnih vej oblasti zelo nepregledna, španska vlada pa se skriva za radikalnimi stališči pravosodnih in represivnih organov, je poudaril odstavljeni Puigdemont, ki je znova izrazil prepričanje, da morata sprti strani sesti za mizo.

Izročitev Puigdemonta bi lahko destabilizirala Katalonijo

Puigdemont, ta po aretaciji na podlagi evropskega zapornega naloga, ki ga je izdala Španija, v nemškem zaporu čaka na odločitev višjega deželnega sodišča o njegovi morebitni izročitvi Španiji, je Vajglu pojasnil, da ne pričakuje izročitve Madridu.

To bi bilo po njegovem mnenju v nasprotju z načelom pravne države ter spoštovanjem splošnih človekovih in demokratičnih pravic. Nekdanji predsednik katalonske regionalne vlade meni, da bi njegova izročitev Španiji lahko pomenila nevarnost hude destabilizacije razmer v Kataloniji.

Po njegovih pričakovanjih bo EU spoznala, da vprašanje Katalonije ni lokalno in da lahko reševanje težav na avtoritaren način postane sprejemljiva praksa tudi za druge članice EU. To bi pomenilo konec EU, kakršno smo si predstavljali in kot je bila zasnovana, je Puigdemont dejal v pogovoru z Vajglom.

"Politiki v Barceloni pod hudimi pritiski in grožnjami"

Vajgl se je srečal tudi s podpredsednikom katalonskega parlamenta Josepom Costo, ki ga je seznanil z dogovarjanjem koalicije o naslednjih korakih v Kataloniji.

Vajgl meni, da so okoliščine za to dogovarjanje izredno težavne, saj so vsi politiki v Barceloni izpostavljeni hudim pritiskom in grožnjam s povsem neprimerno visokimi zapornimi kaznimi zaradi različnih mnenj in pogledov na prihodnji odnos med Barcelono in Madridom.

"Dejstvo, da se krog ter število politikov in voditeljev civilnodružbenih organizacij v španskih zaporih zvišujeta, bi moralo biti zadnje opozorilo evropskim politikom, da se morajo odzvati. To velja tudi za politiko v Sloveniji, kjer je solidarnost javnosti s Katalonci največja, kar v Kataloniji izredno cenijo," je še dejal Vajgl.