Nemško sodišče Puigdemonta pogojno izpustilo na svobodo

Odvetnik Carlesa Puigdemonta je sicer izjavil, da še ne ve, kdaj bo odstavljeni katalonski premier izpuščen na prostost. Foto: Reuters

Nemško sodišče je v obrazložitvi pojasnilo, da lahko podlago za izročitev odstavljenega katalonskega premierja Carlesa Puigdemonta Španiji pomeni samo zloraba javnih sredstev v povezavi s pripravo referenduma o neodvisnosti Katalonije. Vendar pa te obtožbe po mnenju sodišča ne zadostujejo za podaljšanje pripora.

Na podlagi obtožb o uporu Puigdemonta ne morejo izročiti Španiji

Medtem na podlagi obtožb o uporu Nemčija Puigdemonta more izročiti Španiji, saj upor v nemški zakonodaji ni opredeljen kot kaznivo dejanje.

Puigdemonta so zato danes ob plačilu varščine 75 tisoč evrov pogojno izpustili na prostost. Njegov odvetnik Till Dunckel, ki je pozdravil odločitev sodišča, je ob tem povedal, da še ni jasno, kdaj bo nekdanji katalonski predsednik resnično odšel na prostost.

Nekdanjega katalonskega predsednika so pretekli teden na podlagi evropskega pripornega naloga priprli v Nemčiji, ko se je iz Finske vračal v Belgijo, kamor se je zatekel lani po razglasitvi neodvisnosti Katalonije.

Špansko vrhovno sodišče je evropski priporni nalog za Puigdemonta in več drugih nekdanjih ministrov njegove vlade izdalo 23. marca, in sicer na podlagi obtožb upora in zlorabe javnih sredstev v povezavi z referendumom in prizadevanji za neodvisnost Katalonije.