Snežne razmere v Avstriji terjale tri žrtve, na Poljskem dve

Serija snežnih plazov v Avstriji je v petek in danes zahtevala tri življenja. Žrtve so bili večinoma smučarji, ki so se podali na strmine izven označenih prog. O smrtnih žrtvah poročajo tudi s Poljske, kjer sta zaradi snežnih razmer umrli najmanj dve osebi. Obilica snega je danes povzročala nesreče in motnje v oskrbi z elektriko še na Češkem in Slovaškem.