Nesreča prostovoljnih gasilcev: borili so se za življenje, sekunde so trajale celo večnost

Po posredovanju na intervenciji ob požaru se je v nedeljo gasilcem iz PGD Veliki Kamen v občini Krško zgodila prometna nesreča. V zahtevnih voznih razmerah je prišlo do zdrsa gasilske avtocisterne, ki se je skupaj s kar šestimi gasilci prevrnila na bok. Eden izmed njih je doživel komplicirani zlom desne roke, drugi je imel porezano roko in je utrpel močan udarec v nogo. Preostali štirje pa so jo, razen udarnin, na srečo odnesli brez večjih in trajnejših posledic, so sporočili na Facebooku.

Po večerni intervenciji so se gasilci odpeljali s kraja dogodka, pri čemer nič ni kazalo na to, da ne bi mogli varno pripeljati v gasilski dom.

"Vse dokler se cesta ni prevesila strmo navzdol v levi ovinek. Vsa gasilska vozila predhodno na tem odseku niso imela težav. Nato se zgodi nepričakovano. Zaradi obilnega sneženja, nesplužene in neposipane ceste ter predhodno zgaženega snega gasilska cisterna s svojo maso zdrsne po cesti navzdol. Šofer vrhunsko odreagira in za trenutek že vidi izhod iz položaja ter vozilo trdno drži v želeni smeri. Pa vendar je potisna sila 15 ton težkega vozila pretežka, zato zdrsne s ceste. Od tod naprej se ne da narediti ničesar več. Vozilo z bankine povleče po bregu navzdol. Podre betonsko škarpo in se preko nje prevrne na desni bok, obrne na streho in dalje na levi bok. V njej pa šest članov našega moštva. Sekunde, ki trajajo celo večnost. Ko že zgleda, da se bo prevračanje nadaljevalo, se navsezadnje agonija le zaključi in gasilska cisterna obstane. V kabini se začne močno kaditi in hitro postane zadušljivo," so zapisali in dodali še:

"Fantje, ki so še nekaj trenutkov nazaj pomagali sokrajanu očuvati dom ognja, se sedaj borijo za svoje življenje. Z nadčloveškimi napori uspejo prebiti vetrobransko steklo in štirje člani se uspejo umakniti na varno. Dva člana se uspeta poleči ven skozi stransko okno na bok prevrnjenega vozila. Eden od članov jih na hitro prešteje in v šoku pozabi prišteti sebe, misleč, da je eden ostal notri. Hitro ugotovijo, da so vsi varno zunaj. Pokličejo na pomoč in ostali gasilci se takoj vrnejo. Na pomoč se vrnejo tudi poklicni kolegi PGE Krško. Čez nekaj časa pridejo reševalci, ki prevzamejo dva poškodovana člana in ju odpeljejo na urgenco v bolnišnico Brežice. Na pomoč pride tudi policija, ki mora v takem primeru opraviti tudi svoje delo. Alkotest šoferja pričakovano pokaže 0.0, preverijo pnevmatike, ki imajo več kot dovolj profila. Šest naših fantov, vidno pretresenih od dogodka, tolaži dejstvo, da bi lahko bilo še mnogo huje."