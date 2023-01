Kako družina prihrani pri počitnicah na snegu?

Oglasno sporočilo

Nasveti zavarovanja WIZ so naslednji:

1. Večino hrane pripravite sami (doma ali v apartmaju)

Predpriprava na ta korak je, da nekdo nosi velik družinski nahrbtnik. Pozabite na plastiko in kupovanje pijač: termovke z doma narejenim čajem so trend in prihodnost! Obroke hrane načrtujte, nakupujte premišljeno in od doma pojdite z doma pripravljenimi sendviči. Juhe in enolončnice so v času počitnic za zvečer, čez dan aktivne družine potrebujejo hitro pripravljene hranljive obroke. Naj se dogajanje začne!

2. Nastanitev rezervirajte zunaj središč

Mondene destinacije so atraktivne, a drage. Prenočišča rezervirajte na obrobju! Sprehod po izbranem mestnem središču je dovolj, spanje pa uredite nekaj kilometrov stran. Na ta način prihranite ogromno. Da pa bo vožnja z ene lokacije na drugo brezskrbna, preverite, ali imate vsa potrebna kritja pri svojem avtomobilskem zavarovanju. WIZ Avto nudi odlično asistenco ob vseh neljubih dogodkih na cesti – doma in po Evropi.

3. Opremo kupite rabljeno ali si jo izposodite

Ni važna starost opreme, važni sta družba in dobra volja! Poskrbite le, da je oprema, ki jo kupite rabljeno, vseeno še varna. Denar, ki nastane pri razliki nakupa nove in rabljene opreme, pa raje porabite za dogodivščine.

Mimogrede: pri WIZu poteka VELIKA ZIMSKA NAGRADNA IGRA . Poleg drugih nagrad lahko osvojite bon v vrednosti 150 € za nakup športne opreme. Bela, bela zima je prišla, nagrade padajo z neba!

Foto: zavarovanja WIZ

4. Za tujino uredi kar celoletno družinsko zavarovanje → NA ŠTIRI OBROKE!

Zdravstveno zavarovanje za tujino je nujno, saj se z urejeno sklenitvijo izognete doplačilu nujnih stroškov zdravljenja, ki nastanejo zaradi bolezni ali nezgode. Zakaj bi to zavarovanje urejali vsakič posebej za potovanje, ko ga lahko sklenete enkrat letno in plačate na štiri obroke?

Zakaj je turistično zavarovanje WIZ Tujina dobra izbira: preprosta 100-odstotno spletna sklenitev,

takojšnji 10-odstotni popust,

plačilo s kreditno kartico ali prek UPN,

celoletno zavarovanje tudi na štiri obroke,

vsi na eni zavarovalni polici (družina ali prijatelji),

24-urna asistenčna služba v slovenskem jeziku po vsem svetu. 4-ČLANSKA DRUŽINA PLAČA 68,36 € NA LETO (PAKET A) >



Foto: zavarovanja WIZ

5. Sneg ni le smučanje, tu je WIZov predlog zimskih radosti

Seštevek stroška za opremo, smučarske vozovnice, bencin, nastanitev in hrano je hitro velik. Če je vaši številčni družini strošek smučanja ali deskanja v tujini ta hip previsok, potem so tu druge aktivnosti, ki jih lahko počnete kar v Sloveniji in za katere potrebujete le nepremočljivo obutev, nasmeh in toplo zimsko kapo. Izberite ustvarjanje angelov na snegu, kepanje, sankanje, sprehod po idiličnih zasneženih poteh, drsanje, izdelovanje snežakov, raziskovanje smučarskih središč in pogovore ob skodelici vroče čokolade.

Ekipa zavarovanja WIZ navija za vašo družino in vam želi aktivne in čudovite počitnice!



Foto: zavarovanja WIZ

Naročnik oglasnega sporočila je GENERALI zavarovalnica, d. d.