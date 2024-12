Sneg zamedel del Hrvaške: Pripravite se na sunke vetra do 185 kilometrov na uro

Deli hrvaške so se znašli v močnem snežnem metežu, kar je povzročilo številne nevšečnosti. Hrvaški avtoklub opozarja predvsem na težave v prometu zaradi orkanskega vetra in sneženja v Gorskem. Zaradi sunkov vetra so izdali rdeče opozorilo.

Rdeči alarm, ki razglaša izjemno nevarno vremensko dogajanje, velja za Kvarner, Velebitski kanal in območje srednje Dalmacije.

Meteorologi opozarjajo na močno neurje z orkanskim vetrom, ki bo proti večeru postopoma oslabel. Najmočnejši sunki nevihte lahko dosežejo hitrost do 185 kilometrov na uro.

Današnje temperature po vsej Hrvaški se gibljejo od -4 do 1 stopinjami Celzija v notranjosti, na Jadranu med 5 in 10 stopinjami Celzija. Najvišje dnevne temperature bodo v notranjosti države od 2 do 7, na obali pa od 10 do 15 stopinj Celzija.

Hrvaški gasilci v bližini Plitviških jezer iz snežnega meteža rešili 48 ljudi

Hrvaški gasilci so na božični večer v bližini Plitviških jezer iz snežnega meteža rešili 48 ljudi, ki so obstali na cesti v svojih vozilih. Med njimi so v zahtevni intervenciji, ki je potekala ob ekstremnih vremenskih razmerah z močnim vetrom, rešili tudi pet otrok, je v sredo poročala hrvaška tiskovna agencija Hina.

Gasilci so intervencijo začeli v torek nekaj po 17. uri po sporočilu policije o pogrešanih vozilih na območju Keljevega Brda. Na kraj so takoj napotili gasilce s štirimi vozili.

"Marsikje smo se morali zaradi visokih snežnih zametov in vetra, ki je oteževal gibanje, prebijati peš, sneg pa je bil globok tudi več deset centimetrov," je na Facebooku sporočila gasilska enota Plitviških jezer. V akciji je sodelovala tudi mehanizacija Liških cest, ki je s plugi skušala očistiti cesto proti Korenici, vendar je bilo zaradi v snegu ujetih vozil delo oteženo. Na koncu so gasilci, policija in cestni delavci s skupnimi očmi očistili cesto ter omogočili prehod vozil proti Korenici, je poročala STA.