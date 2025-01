Za novo slovensko sodnico na ESČP izvoljena Vasilka Sancin

Parlamentarna skupščina Sveta Evrope je danes za novo slovensko sodnico na Evropskem sodišču za človekove pravice (ESČP) izvolila Vasilko Sancin. Zanjo je glasovalo 125 članov skupščine od 171, ki so oddali glas, so sporočili na plenarnem zasedanju v Strasbougu. Devetletni mandat bo nastopila maja.

Za izvolitev je bila potrebna absolutna večina 86 oddanih glasov.

Ostala od trojice kandidatov za slovenskega sodnika na ESČP, ki jih je aprila lani izvolil državni zbor, sta bila Aleš Galič in Boštjan Zalar. Prvi je na današnjem glasovanju prejel 40 glasov, drugi pa pet.

Devetletni mandat brez možnosti podaljšanja

Vasilka Sancin bo na položaju nasledila Marka Bošnjaka, ki je slovenski sodnik na ESČP od leta 2016. Mandat se Bošnjaku, ki je tudi predsednik sodišča, izteče maja, za novega pa ni mogel kandidirati, saj tega ne dovoljuje evropska konvencija o človekovih pravicah.

Mednarodna pravnica Sancin je od leta 2022 nadomestna sodnica ESČP, torej nadomešča slovenskega nacionalnega sodnika na ESČP v primerih, ko ta zaradi različnih okoliščin ne more sodelovati na sojenjih.

Izvoljenim sodnikom je dodeljen devetletni mandat brez možnosti podaljšanja. Število sodnikov na ESČP je enako številu držav pogodbenic konvencije o človekovih pravicah, ki jih je po odhodu Rusije trenutno 46.

Sodišče je pristojno za obravnavo kršitev evropske konvencije o človekovih pravicah, za kar mora prejeti individualno ali meddržavno pritožbo.

Kandidate predlagala predsednica

Državni zbor je za kandidate za sodnike na ESČP aprila lani izvolil Aleša Galiča, Vasilko Sancin in Boštjana Zalarja, ki jih je po pridobitvi mnenja Sodnega sveta in vlade v izvolitev predlagala predsednica republike Nataša Pirc Musar.

Pristojni odbor Sveta Evrope je ta mesec med trojico kandidatov v izvolitev predlagal Sancin kot najbolj kvalificirano kandidatko.

Kdo je sodnica ESČP Sancin?

Vasilka Sancin je med drugim profesorica na ljubljanski pravni fakulteti, na kateri je leta 2002 diplomirala iz prava, leta 2007 pa doktorirala iz mednarodnega prava. Je tudi predstojnica Inštituta za mednarodno pravo in mednarodne odnose in članica Svetovalnega odbora Sveta Združenih narodov za človekove pravice.

Med letoma 2019 in 2022 je bila članica in podpredsednica odbora Združenih narodov za človekove pravice. 45-letna mednarodna pravnica je tudi arbitra in članica urada Sodišča za spravo in arbitražo v Ženevi, ki deluje v okviru Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse).

Je tudi predsednica slovenskega Društva za mednarodno pravo za Slovenijo (ILA) in članica številnih drugih strokovnih združenj s področja mednarodnega prava in mednarodnih odnosov.