Slovenki v Londonu: Ni nas strah #video

Po petkovem napadu, v katerem je 28-letni Usman Khan v središču Londona zabodel več ljudi in odgovornost za katerega je prevzela skrajna skupina Islamska država (IS), ni opaziti strožjih varnostnih ukrepov. Vzdušje, ki prevladuje v mestu, je po njuni oceni mirno.

Oblasti pozivajo prebivalce k pravočasnem obveščanju

Kot pravita Slovenki, večje splošne panike med Londončani ni zaznati. Ljudje se ne bojijo, se pa zavedajo nevarnosti, pripovedujeta. "Vedno imaš v glavi misel, da se lahko kaj zgodi," pojasnjujeta.

Laro za zdaj življenja v Londonu ni strah. Foto: Osebni arhiv "Seveda smo se med prijatelji in znanci pogovarjali o napadu, vendar noben izmed nas ni bil res prestrašen. London je veliko mesto in posledično je tudi kriminala več, zato se zavedamo, da lahko v katerem koli trenutku pride do takšnih dogodkov" še dodajata.

Kot pravita oblasti ves čas pozivajo prebivalce, ki ažurnemu obveščanju, kar je veljalo še pred petkovim terorističnim napadom. "Tukaj nekako velja pravilo oziroma pregovor "See it, say it, sorted". To pomeni, da če opaziš karkoli sumljivega, ne glede na to ali to res predstavlja potencialno nevarnost, da se obrneš na najbližjega pristojnega bodisi varnostnika, policista ali zaposlenega na podzemni," razlagata.

"Tovrstno sporočilo nenehno vrtijo po zvočnikih na podzemni, tudi napisi so vsepovsod. S to kampanjo želijo povečati stopnjo varnosti v mestu," še razlagata in poudarjata, da se zaenkrat, kljub dogodku, v Londonu počutita varno.

Božični sejmi v polnem teku

Lara Huzjan in Erika Malovrh sta ravno včeraj obiskali božični sejem na londonskem trgu Leicester, na katerem se je po njuni oceni kar trlo ljudi. "Na sejmu na katerem sva bili, je bilo res veliko ljudi, zato ni videti, da bi prebivalce Londona petkov napad prestrašil do te mere, da bi ostali doma," še pripovedujeta.

Bolj kot Erika, so bili zaskrbljeni njeni domači. Foto: Osebni arhiv Kot edini varnostni ukrep, ki so ga oblasti sprejele po petkovem napadu, je to, da sedaj velja poostren nadzor na božičnih sejmih - tako manjših kot večjih. "V preteklosti varnostniki niso pregledovali ljudi, včeraj pa so pregledali prav vsakega obiskovalca posebej. Varnostniki pregledujejo torbice in vrečke, ki jih imajo obiskovalci s seboj," še pojasnjujeta.

Kot sta še dejali, nobeden izmed številnih božičnih sejmov v središču Londona zaradi petkovega napada še ni bil odpovedan.

Laro in Eriko za zdaj ni strah in, kot pravita so bolj zaskrbljeni domači, ki živijo v Sloveniji. "Takoj, ko se je napad zgodil in so mediji pričeli o tem poročati, sem dobila zaskrbljen klic od brata iz Slovenije. Zanimalo ga je, ali sem v redu. V tistem trenutku nisem niti razumela zakaj me to sprašuje, saj še sama nisem slišala novice, da se je zgodil napad na mostu," še pove Erika.

Dve osebi umrli, tri osebe še na zdravljenju

V petkovem napadu sta dva človeka umrla, trije se še vedno zdravijo v bolnišnici. Dva od teh sta utrpela resnejše rane, a sta v stabilnem stanju, tretji je bil le lažje poškodovan.

Policija je 28-letnega napadalca po dogodku ustrelila, zaradi česar je umrl na kraju dogodka. Napadalec je bil sicer oblastem že poznan, saj je bil leta 2012 obsojen zaradi terorističnih dejanj in je prestajal zaporno kazen. Decembra lani so ga predčasno pogojno izpustili.