Slovenci v Splitu niso zategnili ročne zavore: avto ušel v morje

Modra opel corsa ljubljanske registracije je danes med čakanjem na trajekt v splitskem pristanišču končala v morju. Vsi potniki so se pravočasno rešili in nihče ni bil poškodovan. Ob pomoči potapljačev in žerjava so avtomobil potegnili iz morja.

Auto u Splitu završio u moru, ljudi na vrijeme izašli iz njegahttps://t.co/oMFmIpm5TE pic.twitter.com/K0PZYFbjb1 — 24sata (@24sata_HR) June 24, 2019

Priče so povedale, da je avtomobil končal v morju danes okoli 14. ure, ker voznik ni do konca povlekel ročne zavore, preden so potniki zapustili vozilo na pomolu v vrsti za trajekt, je poročal na spletni strani splitski časnik Slobodna Dalmacija.

Dodaja, da se je avtomobil nekaj časa obdržal na morski gladini v pristanišču, a je nato potonil. Nekateri domačini so pred tem poskušali, da bi avtomobil privezali z vrvjo in tako preprečili potapljanje, a jim to ni uspelo. Na koncu so morali pomagati potapljači, ki so s pomočjo žerjava avtomobil izvlekli na kopno.

V nesreči nihče ni bil poškodovan, je pa v pristanišču zaradi reševanja vozila nastala velika gneča, je poročal časnik 24 sata na svoji spletni strani.