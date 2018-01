Slovenci v Banjaluki uničevali sobe in nadlegovali dekleta

Skupina Slovencev je bila nameščena v enem izmed paviljonov študentskega doma Nikola Tesla v Banjaluki, za seboj pa so v na novo zgrajenem objektu pustili uničen inventar, poroča banjaluški dnevnik Nezavisne novosti.

Dnevnik neuradno poroča, da so se študenti v domu pritoževali zaradi objestnega obnašanja Slovencev ter poslušali, kako so se ti izživljali nad pohištvom.

"Šlo je čez vse meje"

"To je sramota. Če so prišli sem, bi jim morali dati vedeti, da ne morejo delati vsega, kar hočejo. Preostali stanovalci moramo paziti, da nimamo glasbe preveč na glas ter da govorimo tiho, če se pozno zvečer zadržujemo po sobah, oni pa so se vso noč zabavali kot živali. Premikanje opreme je prešlo vsako mejo," je za dnevnik povedala ena izmed študentk v domu ter dodala, da naj bi med Slovenci in nekaterimi študenti, ki so bili čez praznike v domu, izbruhnil pretep.

S fotografij, ki so jih študenti objavljali na družbenih omrežjih, se vidi, da so polomili celo vrata svoje sobe. Slovenci naj bi po neuradnem poročanju Nezavisnih novosti dom zapustili včeraj, pred tem pa naj bi morali plačati povzročeno škodo.

Slovenci po poročanju dnevnika niso razgrajali le v domu, razuzdano naj bi se obnašali po vsem mestu ter pijani nadlegovali dekleta.