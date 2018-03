Slavoj Žižek med pripravo testenin o neuspehu levice #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Kar pa ni levičarska mora ali sanje, to vedo celo progresivne korporativne osebnosti, kot so Elon Musk, Mark Zuckerberg in Bill Gates," filozof Slavoj Žižek v BBC-jevem videu v vlogi italijanskega kuharskega mojstra nadaljuje svojo analizo sodobne politične situacije.

"Vendar ne obstaja organizirana levica, ki bi ponudila alternativo ali vizijo življenja po kapitalizmu," med mesenjem testa za testenine razmišlja Žižek. Nato citira nemškega teoretika Walterja Benjamina, ki je v 30. letih prejšnjega stoletja rekel, da je vsak vzpon fašizma znak neuspele revolucije. "In to danes drži bolj kot kadarkoli," poudarja slovenski filozof.

Avtoritarni kapitalizem lahko prekine le nova levica

Ob krizi levice v Evropi pa nova opozicija zaseda prej tradicionalno delitev med zmerno levico in desnico. Opozicija med liberalnim establišmentom in desničarskim populizmom kot odzivom. Eksplozivni vzpon populizma po Evropi zaseda razpoko neuspeha levice, še strne Žižek.

Tako smo ujeti v krogu, ki ga lahko prekine samo na novo izumljena levica, pa je njegov filozofsko-kuharski odgovor. Dokler se ta nova levica ne bo pojavila, pa nam preti avtoritarni kapitalizem, ki se zdaj širi po svetu, od Trumpa do Putina, od Kitajske do Turčije.