Skupina moških v nemškem Hanauu z noži napadla mimoidoče

Skupina moških v nemškem mestu Hanau v zvezni deželi Hessen je v torek zvečer z noži napadla štiri mimoidoče in jih ranila. Moški so po napadu pobegnili in jih še vedno iščejo, tudi s helikopterjem, je davi sporočila policija.

Po prvih ugotovitvah policije je pet do sedem moških v središču Hannau z noži napadlo mimoidoče. Štiri ranjene moške, stare med 17 in 26 let, so nato s krajšimi razmiki sprejeli na urgenci ene od mestnih klinik. Nekateri med njimi so imeli vbodne rane. Po navedbah policije nihče od njih ni v smrtni nevarnosti, navaja STA.

Ozadje in motiv za napad po današnjih navedbah predstavnika policije še ni znan. Tožilstvo mesta Hanau je že prevzelo preiskavo.

Napadalci naj bi imeli skoraj vsi brado, so mišičasti, nekateri s svetlimi lasmi, stari približno 20 let, oblečeni v kratke hlače, po pisanju STA še pišejo nemški mediji.