Skupina migrantov v BiH trdi, da so jih iz Slovenije deportirali na Hrvaško

Policija Bosne in Hercegovine je na območju Bihaća ob meji s Hrvaško našla skupino migrantov, ki trdijo, da so jih slovenski policisti deportirali na Hrvaško, nato pa naj bi jih hrvaški policisti deportirali v BiH. Dva migranta sta imela potrdili slovenske policije o kaznovanju zaradi nezakonitega prehoda meje, poročajo hrvaški mediji.

Policija unsko-sanskega kantona s sedežem v Bihaću trdi, da so slovenske ovadbe zaradi prekrškov tudi dokaz, da migrante iz Slovenije vračajo na Hrvaško.

Kot dodaja, so policisti v BiH na območju Bosanske Krupe ob meji s Hrvaško v sredo okoli 18.30 ustavili skupino 35 migrantov, ki niso imeli osebnih dokumentov. Državljana Alžirije in Maroka sta imela slovenski potrdili o kaznovanju, ker sta nezakonito vstopila v Slovenijo, je potrdil tiskovni predstavnik kantonalne policije Ale Šiljdedić. Nihče od migrantov ni imel potrdila, da so prej bivali v BiH, tako da ni možno ugotoviti, ali so pred tem sploh nezakonito vstopili na Hrvaško in nato v Slovenijo, je dodal.

"Pregnani na območje, na katerem imajo stik le s hrvaškim ozemljem"

Načelnik hrvaške obmejne policije Zoran Ničeno je pred kratkim za hrvaške medije izrazil zaskrbljenost zaradi poročanja medijev, da policija BiH pelje migrante do meje s Hrvaško, da bi nezakonito vstopili na Hrvaško. Ničeno je v pogovoru za hrvaško televizijo (HTV) prejšnjo nedeljo ocenil, da je BiH odprla center za migrante na območju Bihaća ob meji s Hrvaško, od koder lahko gredo samo na Hrvaško, ker jim policija BiH preprečuje vrnitev v notranjost države.

"Niso neposredno pregnani na Hrvaško, temveč na območje, na katerem imajo stik samo s hrvaškim ozemljem. Potemtakem lahko sklepamo, da jih podijo na Hrvaško, kar je tudi očitno", je izjavil Ničeno.

V prvih sedmih mesecih 200 odstotkov več nezakonitih prehodov kot lani

Dejal je še, da so v prvih sedmih mesecih letos imeli 9487 primerov nezakonitega prehoda hrvaške meje, kar je 200 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Obenem so prijeli 505 tihotapcev ljudi, kar je 100 odstotkov več kot v prvih sedmih mesecih leta 2018.

Oblasti v BiH so objavile, da so letos preprečile vstop več kot 7500 ilegalnih migrantov na svoje ozemlje. Ocenjujejo, da jih je veliko več uspelo priti v BiH. Največji pritisk migrantov je na območju Bihaća, od koder je najkrajša pot čez Hrvaško proti Sloveniji in naprej proti zahodni Evropi, ki je tudi končni cilj velike večine migrantov.

V Bihaću tudi izpostavljajo, da oblasti v Sarajevu niso počele "skoraj ničesar", da bi obmejnim policistom pomagali okrepiti nadzor meje s Srbijo in Črno goro, od koder vsak dan prihajajo migranti.