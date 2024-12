Sirska vojska je danes sporočila, da je prvič po izbruhu konflikta v državi leta 2011 izgubila nadzor nad mestom Hama na zahodu Sirije. V mesto so namreč po intenzivnih spopadih vstopili islamistični uporniki, ki so med drugim po lastnih navedbah iz tamkajšnjega zapora izpustili več sto zapornikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



14.15 Sirska vojska izgubila nadzor nad mestom Hama

9.40 Amnesty International v poročilu Izrael obtožuje genocida v Gazi

"V zadnjih nekaj urah, ko so se okrepili spopadi med našimi vojaki in terorističnimi skupinami (...), je tem skupinam uspelo prebiti več osi v mestu in vstopiti vanj," je sporočila vojska in dodala, da so se "vojaške enote, ki so bile tam nameščene, premestile iz mesta".

V Hamo so danes po intenzivnih spopadih vstopili pripadniki uporniške oborožene skupine Hajat Tahrir Al Šam (HTS) in zavezniške frakcije, ki med drugim trdijo, da so zasedli tudi zapor in izpustili več sto zapornikov. Uporniki so pred vstopom v Hamo zavzeli tudi več vasi vzhodno od mesta in prekinili povezave med Hamo ter mestoma Alep in Raka.

Mesto Hama je z okoli milijon prebivalci četrto največje mesto v Siriji. V njem živijo večinoma suniti, prisotna pa je tudi alavitska manjšina, ki ji pripada predsednik Bašar Al Asad. Mesto je za vojsko strateškega pomena, saj služi kot tamponsko območje za zaščito prestolnice Damask.

Sirska vojska je v odzivu na upor 31. julija 2011 začela obsežno ofenzivo v Hami, v kateri je bilo po navedbah opozicijskih skupin ubitih najmanj 139 ljudi. Pred desetletji pa je vstajo in napade Muslimanske bratovščine oblast zatrla veliko bolj nasilno, ko je bilo v približno enem mesecu po različnih ocenah ubitih med deset tisoč in 40 tisoč ljudi.

Današnji umik sirske vojske iz Hame prihaja po hitri ofenzivi islamističnih upornikov, ki so v nekaj dneh prevzeli nadzor nad precejšnjim ozemljem na severu Sirije, vključno z Alepom, drugim največjim mestom v državi. Spopadi so od sredine prejšnjega tedna zahtevali že najmanj 727 smrtnih žrtev, med katerimi je tudi 111 civilistov.

9.40 Amnesty International v poročilu Izrael obtožuje genocida v Gazi

Mednarodna nevladna organizacija Amnesty International (AI) v danes objavljenem poročilu ugotavlja, da Izrael na zasedenem območju Gaze izvaja genocid nad Palestinci. Mednarodno skupnost je pozvala k njegovemu končanju in spoštovanju odločitev Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC), ki je izdalo nalog za prijetje izraelskega premierja.

V poročilu z naslovom Počutiš se, kot da si manj kot človek: Genocid Izraela nad Palestinci v Gazi organizacija podrobno obravnava kršitve Izraela v Gazi od 7. oktobra lani, ko so palestinske oborožene skupine pod vodstvom Hamasa izvedle smrtonosen napad na jugu Izraela, do začetka letošnjega julija.

V njem je zbrala ugotovitve raziskave, v kateri so med drugim opravili intervjuje z 212 ljudmi, tudi palestinskimi žrtvami ter lokalnimi oblastmi in zdravstvenimi delavci v Gazi, analizo vizualnih in digitalnih dokazov ter 102 izjav visokih predstavnikov vlade in vojske Izraela, v katerih so pozivali h genocidnim dejanjem ali drugim zločinom nad Palestinci ali jih opravičevali.

Generalna sekretarka AI Agnes Callamard je izpostavila, da so v poročilu pokazali, da Izrael v Gazi z namenom uničenja Palestincev izvaja s konvencijo o genocidu prepovedana dejanja. Poudarila je, da je Izrael to nadaljeval kljub številnim opozorilom o katastrofalni humanitarni situaciji in pravno zavezujoči odločitvi Meddržavnega sodišča, ki je Izraelu ukazalo takojšen sprejem ukrepov za zagotavljanje humanitarne pomoči civilistom.

AI navaja, da je bilo do 7. oktobra letos v izraelskih operacijah ubitih več kot 42 tisoč Palestincev, vključno z več kot 13 tisoč otroki, ranjenih pa več kot 97 tisoč.

Pozvali so k izpustitvi vseh talcev. Foto: Reuters Številni so bili ubiti v nediskriminatornih napadih, ki so povzročili uničenje, ki po besedah strokovnjakov presega raven vseh konfliktov v 21. stoletju. S ponavljajočimi se ukazi za evakuacijo pa je Izrael razselil skoraj 1,9 milijona Palestincev, kar je 90 odstotkov prebivalcev Gaze, nekatere celo do desetkrat, na vedno manjša in nevarna območja z nehumanimi razmerami.

Callamard je še poudarila, da "grozodejstva, ki so jih 7. oktobra lani storili Hamas in druge oborožene skupine nad Izraelci in drugimi, [...] ne morejo nikoli biti opravičilo za genocid Izraela nad Palestinci v Gazi".

Mednarodno skupnost je pozvala k takojšnjemu ukrepanju za končanje genocida. Države, ki še naprej dostavljajo orožje Izraelu, je opozorila, da bodo sokrive zanj, in dodala, da morajo vse države z vplivom na Izrael takoj ukrepati, zlasti ključne dobaviteljice orožja, kot sta ZDA in Nemčija.

Kot realno upanje na pravico za žrtve pa je izpostavila nalog za prijetje izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja in nekdanjega obrambnega ministra Joava Galanta, ki ga je oktobra izdal ICC. Poudarila je, da morajo države spoštovati to odločitev ter ju pridržati.

AI je pozval še k brezpogojni izpustitvi vseh talcev, Hamas in druge palestinske oborožene skupine pa bi morale odgovarjati za zločine, ki so jih storile 7. oktobra lani. Te bo sicer organizacija obravnavala v prihajajočem novem poročilu.

Izrael: Poročilo je izmišljeno

Izrael je navedbe Amnesty International označil kot "popolnoma neresnične". "Zavržna in fanatična organizacija Amnesty International je ponovno pripravila izmišljeno poročilo, ki je v celoti napačno in temelji na lažeh," je v izjavi sporočilo izraelsko zunanje ministrstvo.

Poudarili so, da se "Izrael zgolj brani in deluje popolnoma v skladu z mednarodnim pravom", za genocid pa so označili napad palestinskega gibanja Hamas na Izrael, ki se je zgodil 7. oktobra lani.

Palestinska uprava pozdravila poročilo Amnesty Internationala

Palestinska uprava je danes pozdravila objavo poročila. "Amnesty International je verodostojna svetovna organizacija, ki svoja poročila utemeljuje na dokazih. Pojasnila je, da ima dokaze o genocidu, ki ga izvaja Izrael," je dejal svetovalec palestinskega zunanjega ministra Ahmad al Dik.