Severna Koreja se hvali z novim visokotehnološkim orožjem

Severna Koreja naj bi po srečanju Kima z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom junija letos v Singapurju prekinila jedrsko oboroževanje. Trump je takratni vrh označil za velik uspeh in pozneje tvitnil, da je severnokorejske jedrske nevarnosti konec.

Tudi pozneje je večkrat ponovil, da Severna Koreja od vrha ni izvedla nobenega oborožitvenega preizkusa. A glede na uradne medije v Pjongjangu se je to zgodilo včeraj. Podrobnosti, za kakšno orožje gre, niso znane.

Vprašanje, kaj pomeni denuklearizacija, še vedno odprto

Severna Koreja in ZDA še niso prišle do skupnega stališča, kaj pomeni denuklearizacija Korejskega polotoka, Pjongjang pa po mnenju analitikov s tem testom pošilja signal Washingtonu, da bi bilo pred morebitnim drugim vrhom Kima in Trumpa treba odpraviti nekaj sankcij. Za kaj resnega oziroma jedrskega ni šlo, saj bi to zaznale naprave Južne Koreje in ameriške vojske.

Profesor severnokorejskih študij z univerze v Seulu Yang Moo Jin je ocenil, da je bil test signal ZDA, da potrpežljivost Pjongjanga ni neskončna.