Če se že odpravljate na dopust ali le na nekajdnevni oddih na Hrvaško, so to informacije, ki jih je dobro poznati. Preverili smo, katere dokumente potrebujete za prehod meje in kakšno je stanje glede epidemije koronavirusa na Hrvaškem. Od polnoči bo vstop na Hrvaško možen takoj po končanem cepljenju z drugim odmerkom cepiva proti covidu-19.

K južnim sosedom se lahko odpravite z negativnim PCR-testom, ki ne sme biti starejši od 72 ur, ali negativnim hitrim testom, ki ne sme biti starejši od 48 ur. Za vstop na Hrvaško od prejšnjega tedna za državljane Evropske unije zadostuje cepljenje z enim odmerkom cepiva proti covid-19. A pozor, od prvega cepljenja mora miniti najmanj 22 dni.

Bodo pa državljani EU od polnoči na Hrvaško lahko potovali brez omejitev, takoj ko se bodo cepili z drugim odmerkom cepiva proti covidu-19, je danes potrdil hrvaški notranji minister Davor Božinović. Doslej so potniki za vstop na Hrvaško morali počakati najmanj 14 dni po drugem odmerku oziroma po prvem odmerku cepiva, če je od takrat minilo 22 dni.

Za vstop na Hrvaško je treba imeti eno od naslednjih dokazil:



– Negativen hitri test na okužbo s koronavirusom, ki ne sme biti starejši od 48 ur.



– Negativen PCR-test na okužbo s koronavirusom, ki ne sme biti starejši od 72 ur.



– Potrdilo o prebolelosti ali pozitivnem testu, ki je starejše od 11 dni in ne več kot 180 dni, ali zdravniško potrdilo o preboleli bolezni.



– Potrdilo o cepljenju z dvema odmerkoma enega od cepiv, ki se uporabljajo v EU, oziroma z edinim odmerkom v primeru cepiva Janssen/Johnson&Johnson.



– Potrdilo o cepljenju s prvim odmerkom cepiva Pfizer, Moderna ali Sputnik, od katerega je minilo najmanj 22 in največ 42 dni, v primeru cepiva Astra Zeneca pa najmanj 22 in največ 84 dni.



– Potrdilo o prebolevnosti in enem odmerku cepiva, če ga je oseba prejela znotraj šestih mesecev po okužbi. Od cepljenja ne sme miniti več kot 180 dni.

Dovolj je že cepilni kartonček

Dokazila o cepljenju so lahko izpolnjena pripravljena kartica proizvajalca cepiva ali vpis v knjižico o cepljenju ali izdano potrdilo o opravljenem cepljenju (tudi v obliki kartončka, ki ga prejme oseba ob cepljenju). Potrdilo si lahko natisnete tudi prek portala zvem.eZdrav.si, do katerega lahko dostopate z digitalnim potrdilom.

Potniki iz EU lahko na Hrvaško vstopijo tudi brez testa ali dodatnega potrdila, vendar se jim v tem primeru odredi 10-dnevna karantena, ki jo lahko skrajšajo z negativnim hitrim ali PCR-testom, narejenim na Hrvaškem.

Za preprostejše in hitrejše prehajanje meje Hrvati svetujejo, da svoje podatke vnaprej posredujte prek spletne strani entercroatia.mup.hr. Tako se lahko izognete dodatnemu zadrževanju na mejnih prehodih, saj bodo imeli podatke že v sistemu.

To so izjeme

Izjeme za vstop brez testa ali karantene so potniki v tranzitu, ki lahko traja največ 12 ur. Med izjeme spadajo tudi čezmejni delavci, šolarji, nujni družinski stiki, nujni zdravstveni posegi, nujni poslovni razlogi in delavci v kritični infrastrukturi.

Prav tako veljajo kot izjema brez testa in samoizolacije otroci, mlajši od 12 let, ki potujejo s staršem oziroma skrbnikom, če le-ti izpolnjujejo pogoje za vstop. Oseba, ki uveljavlja izjemo, mora policiji predložiti dokaze za obstoj teh izjem, sicer se napoti v karanteno na domu, je zapisano na spletni strani vlade.

Kako nazaj v Slovenijo?

Vlada je včeraj olajšala vstop v Slovenijo iz več držav, saj je z rdečega seznama držav in območij med drugim umaknila hrvaški Jadran. Odlok začne veljati v soboto. Novost pomeni, da ob povratku iz Istre, Kvarnerja in Dalmacije ne bo potrebno delati covid testov, bo pa potrebno imeti potrdilo o bivanju na tem območju.

Oseba, ki se vrača s hrvaške obale, lahko tako vstopi v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu, če ob vstopu predloži dokaz, da je pred vstopom najmanj pet dni neprekinjeno prebivala na območju, ki ni na rdečem seznamu. Oseba pa mora dokazilo predložiti le za obdobje od odhoda iz Slovenije do vrnitve vanjo, če je to obdobje krajše od pet dni. Osebi, ki zapusti Slovenijo in se vanjo vrne prej kot v petih dneh, po vrnitvi tako ni treba priložiti dokazila o neprekinjenem petdnevnem bivanju, ampak le za obdobje, ko ni bila v Sloveniji. Če ne predloži ustreznih dokazil, se šteje, da prihaja z območja na rdečem seznamu.

Od prejšnjega tedna je ponovno možno iz rdečih območij vstopiti v Slovenijo tudi z negativnim hitrim testom.

Za lastnike nepremičnin, pavšalov in plovil še vedno velja tudi izjema povratka z negativnim hitrim testom, ki velja 72 ur od odvzema brisa.



Cene testov na Hrvaškem so zelo različne. Za hitri test boste odšteli od 100 do 150 kun (13 do 20 evrov), v zasebnih ambulantah od 200 do 300 kun (26 do 40 evrov). PCR-testi so najcenejši v Istri, kjer so se številni turistični ponudniki in tudi kampi dogovorili za ugodnejšo ceno 375 kun oziroma 50 evrov. V Splitu je cena testiranja 400 kun ali dobrih 50 evrov, na celotnem Kvarnerju 490 kun (65 evrov). Najvišje cene pa imajo v Zadru, kjer je cena PCR-testa kar 800 kun oziroma 106 evrov.

Gosti, ki se vračajo iz tveganih držav oziroma regij, morajo ob vstopu predložiti negativni hitri ali PCR-test, ki ni starejši od 48 ur, ali iti v 10-dnevno samoizolacijo. Po 5. dnevu je mogoče opraviti PCR- ali hitri test. V primeru negativnega izvida samoizolacija ni več potrebna.

Otrokom, mlajšim od 15 let, se ni treba testirati. Osebe, ki so v zadnjih šestih mesecih prebolele covid-19, ali so cepljene proti covid-19, so izvzete iz obveznosti predložitve negativnega PCR-testa in samoizolacije. A dokazilo o cepljenju je veljavno, ko je od prejema drugega odmerka cepiva Pfizer preteklo najmanj sedem dni, cepiva Moderna, Sputnik, Sinovac ali Sinopharm pa najmanj 14 dni. Od prejema prvega odmerka cepiv AstraZeneca ali Covishield najmanj 21 dni in prvega odmerka Johnson & Johnson najmanj 14 dni.

Če oseba pri vstopu v Slovenijo nima ustreznega potrdila ali ne spada med spodnje izjeme, se jo napoti v 10-dnevno karanteno, ki jo je mogoče odpraviti, vendar šele peti dan po odrejeni karanteni s PCR-testom v Sloveniji.

Epidemiološke razmere na Hrvaškem so pod nadzorom

Epidemiološke razmere so pod nadzorom, v primerjavi z drugimi turističnimi destinacijami v Sredozemlju, je število aktivnih primerov okužbe nizko. Najboljšo epidemiološko sliko na Hrvaškem trenutno beležijo Istra in otoki Rab, Cres, Lošinj, Brač, Korčula ter Vis, kaže interaktivni zemljevid.

Kava na terasi, gostinski lokali odprti do 23. ure

Čez mejo si lahko kavo privoščite na terasi, kosilo pa lahko pojeste tudi v zaprtih delih lokalov in ne samo na terasah. Vsi gostinski lokali lahko od sobote dalje obratujejo do polnoči, prav tako pekarne, igralni saloni in stavnice. Doslej so smele biti odprti do 23. ure. Javnih dogodkov se lahko udeleži do 100 ljudi. Obvezna je uporaba obraznih mask v zaprtih prostorih in tam, kjer ni mogoče ohranjati varnostne razdalje.