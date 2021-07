Se odpravljate na Hrvaško? To vas čaka na meji.

Po podatkih prometnoinformacijskega centra več kot dve uri vozniki za izstop iz države čakajo na mejnih prehodih Obrežje, Jelšane in Starod, na Dragonji pa uro do dve. Trikilometrski zastoj je tudi na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški.

Čakalna doba je ponekod tudi pri vstopu v Slovenijo, in sicer na mejnih prehodih Obrežje, Gruškovje in Starod. Na teh prehodih vozniki čakajo do eno uro. Zastoji so tudi na mejnih prehodih Sečovlje, Vinica, Metlika, Slovenska vas, Zgornji Leskovec Zavrč in Petišovci.

Zastoj na gorenjski avtocesti

Dva kilometra dolg zastoj je nastal na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, na prometnoinformacijskem centru za Kranjsko Goro voznikom priporočajo že izvoz Jesenice vzhod. Na avstrijski strani proti Sloveniji pa je zastoj dolg deset kilometrov, predor občasno zapirajo.

Na primorski avtocesti med viaduktom Verd in Brezovico proti Ljubljani je zastoj na posameznih odsekih. Gneča je tudi na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in počivališčem Zima proti Ljubljani, na cesti pred mejnima prehodoma Starod in Jelšane proti Hrvaški ter na cesti Lesce–Bled.