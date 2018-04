Se na tem Karibskem otoku obetajo spremembe, ali bo ostalo vse po starem?

Kubanci bodo po letu 2008 dobili novega predsednika. To bo postal Miguel Diaz-Canel, ki je bil predviden za ta položaj, saj je bil pred tem podpredsednik Raula Castra. "Raul bo ostal šef partije in vojske. Glavna vzvoda moči bo obdržal v svojih rokah. Tako bo do leta 2021. V tem času Diaz kakšnih velikih sprememb ne bo mogel izpeljati in tega se tudi zaveda," meni Bogomil Ferfila, poznavalec razmer na Kubi.

Foto: Reuters

Danes se začenja zasedanje kubanske narodne skupščine, na katerem bodo predvidoma v četrtek izvolili naslednika 86-letnega Raula Castra na čelu države. Po 60 letih vladavine bratov Castro bo novi predsednik Kube postal Miguel Diaz-Canel. 57-letnik je bil pred tem podpredsednik Raula Castra, ki je državo vodil od leta 2008.

Do 2021 večjih sprememb ne bo

"Menjava je bila predvidena. Bil je podpredsednik sveta države, kar je najvišje telo na Kubi. Podpredsednik vedno nasledi predsednika. Glavna vzvoda moči bo Raul Castro obdržal v svojih rokah. Tako bo do leta 2021. V tem času Diaz kakšnih velikih sprememb ne bo mogel izpeljati in tega se tudi zaveda. Razume, kako je prišel na oblast, ve, kako se mora obnašati, da bo oblast zadržal," o menjavi, ki se bo uradno zgodila jutri, pravi Bogomil Ferfila, predavatelj na FDV.

"Ko je bil kubanski ambasador na obisku v Sloveniji, je razlagal, da zdaj lahko prodajajo avtomobile, kar pred Raulom ni bilo mogoče. Tudi stanovanja nisi mogel prodati. Kuba počasi gre k neki normalni ekonomiji," pravi Bogomil Ferfila. Foto: Klemen Korenjak

Pomembno jim je, da najvišja sfera ostane na oblasti

Po njegovem mnenju bo Kuba še naprej posnemala Kitajsko, kjer so natančno analizirali odločitve v preteklih socialističnih in komunističnih sistemih.

"Na Kitajskem in na Kubi so videli, kaj se je zgodilo z Sovjetsko zvezo in Jugoslavijo. Odločili so se, da tega nočejo. Njim je pomembno, da najvišja sfera oblasti ostane nedotaknjena. Dovolijo demokratične medije in volitve. To je fleksibilna strategija, ki deluje. Družba se počasi razvija," pravi Ferfila.

Foto: Thinkstock

Dobili internet in mobilne telefone

Raul Castro je oblast začasno prevzel leta 2006, ko se je njegovemu starejšemu bratu Fidelu poslabšalo zdravje, leta 2008 pa je uradno postal predsednik.

"Raul je naredil veliko za liberalizacijo Kube. Zdaj lahko uporabljajo internet in mobilne telefone, seveda pa še vedno obstajajo omejitve. Prej je bila informacijska blokada na ravni Severne Koreje, od Raula pa je bil storjen velik korak naprej," dodaja.

Raula Castra (levo) bo nasledil Miguel Diaz-Canel (desno). Foto: Reuters

Kuba se je pod vodstvom Raula bolj odprla in tako se je razcvetel turizem. "Čas je drugačen. Videl je, kaj se dogaja okoli. Deloma sta k temu pripomogla tudi Obamova administracija in zbližanje z ZDA. Najbolje živijo tisti, ki delajo s turisti. Raul je omogočil tudi oddajanje državne zemlje kmetom," dodaja Ferfila.

Zdaj lahko tudi domačini hodijo v hotele, ob tem pa ob potovanjih ne potrebujejo več komunistične vize, prodajajo tudi stanovanja in kupujejo avtomobile.

"Kitajce želi posnemati tudi Kom Džong Un, vendar je še daleč zadaj"

Na političnem področju bodo nadaljevali model, za katerega so videli, da dobro deluje na Kitajskem in v Vietnamu. To je monopolizacija vrhovne oblasti komunistične partije ter večja liberalizacija nižjih ravni oblasti.

"Kubanci so vedno proučevali kitajski model vladanja. Če so tam videli, da lahko tudi z bolj odprtim modelom ostaneš na oblasti, je to dober model tudi za njih. Njihov cilj je ostati na oblasti. Nekaj podobnega želi posnemati tudi Kim Džong Un, vendar so še daleč zadaj," razlaga Ferfila.

"Zametki za nadaljnjo liberalizacijo so, partiji, ki vodi reforme, sta zgled Kitajska in Vietnam. To so postopne reforme," še pravi Ferfila.