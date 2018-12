Še ena sprememba v CDU

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodja podmladka nemških krščanskih demokratov (CU) Paul Ziemiak je bil na kongresu stranke v Hamburgu danes izvoljen za novega generalnega sekretarja CDU. Za ta položaj ga je predlagala Annegret Kramp-Karrenbauer, ki so jo delegati v petek izvolili za novo predsednico stranke. Na njem bo po 18 letih nasledila Angelo Merkel.

Ziemiak je prejel slabih 63 odstotkov glasov podpore okoli tisoč delegatov, kar po oceni nemške tiskovne agencije dpa kaže na razočaranje. Ziemiak se je po izvolitvi navzočim zahvalil z besedami: "Zahvaljujem se vam za ta iskren rezultat."

33-letni dosedanji vodja Mlade unije je v svojem predstavitvenem govoru pozval k preporodu stranke "z jasno usmeritvijo in jasnim jezikom". "Biti moramo stranka pravne države," je dejal.

Poskušal bo pridobiti več mladih za vstop v stranko

Ziemiak lahko na tem položaju, ki ga bo prevzel neposredno od nove predsednice stranke, pomaga znova pridobiti več mladih za vstop v stranko, je svojo izbiro utemeljila Annegret Kramp-Karrenbauer.

Foto: Reuters V stranki so z napetostjo čakali na odločitev, koga bo Kramp-Karrenbauerjeva predlagala za novega generalnega sekretarja.

Ziemiak velja za prijatelja zdravstvenega ministra Jensa Spahna, ki se je prav tako potegoval za položaj predsedujočega stranki. Kramp-Karrenbauerjeva bi lahko z njegovo izbiro nagovorila tako mlajše člane stranke kot tudi konservativne kritike politike dosedanje predsedujoče Angele Merkel, navaja dpa.

Delegati so sicer v petek z veliko večino podprli predlog predsedstva stranke o potrditvi globalnega dogovora Združenih narodov o migracijah. Kanclerka Merkel bo s to podporo v ponedeljek odpotovala v Maroko, kjer naj bi države članice Združenih narodov potrdile dogovor o varnih, urejenih in zakonitih migracijah. Gre za prvi medvladni dogovor o migracijah na mednarodni ravni.