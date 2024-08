Se bo danes zgodila zgodovinska menjava, katere del bosta tudi ruska vohuna, zaprta v Sloveniji?

Vračanje ameriških državljanov domov je tako visoko na dnevnem redu katerekoli ameriške administracije, da pogajanj ne želijo ogroziti z uhajanjem informacij. "Ne moremo se pogajati javno, ker želimo delo opraviti. Nimam nobenih podrobnosti, saj moramo biti previdni," je dejala Jean-Pierreova. Dodala je, da je predsednik Joe Biden odločen doseči vrnitev v tujini zaprtih Američanov.

Zaporniki izginjajo iz ruskih in ameriških zaporov

Ameriška javnost je o izmenjavi zapornikov tako izvedela iz evropskih in ruskih medijev, ki poročajo, da naj bi nekaj ruskih državljanov izginilo s seznama zapornikov v ameriških zveznih zaporih, kar bi lahko namigovalo, da so jih ZDA pripravljene poslati domov.

Že od nedelje poročajo, da izginjajo tudi zaporniki iz ruskih zaporov. V sredo sta izginila nekdanji ameriški marinec Paul Whelan in rusko-britanski disident Vladimir Kara-Murza, oba zaprta v Rusiji. Prav tako so v preteklih dneh iz tamkajšnjih zaporov nepričakovano premestili vsaj sedem zapornikov, med njimi tudi znane politične zapornike, ki so ostri kritiki režima ruskega predsednika Vladimirja Putina in ruske invazije na Ukrajino. Med njimi naj bi bili tudi opozicijski politik Ilija Jašin, borec za človekove pravice Oleg Orlov in Daniil Krinari, ki je bil obsojen tajnega sodelovanja s tujimi vladami. Iz ruskih zaporov naj bi izginila tudi nemško-ruski državljan Kevin Lik, ki je bil obsojen zaradi izdaje, opozicijski aktivistki Lilija Čaniševa in Ksenija Fadejeva ter protivojni umetnik Saša Skočilenko.

Del velike izmenjave tudi v Sloveniji obsojena ruska vohuna

Po poročanju medijev naj bi se v teh dneh pripravljala velika izmenjava zapornikov med Zahodom ter Rusijo in Belorusijo, del katere bi lahko bila tudi v sredo v Sloveniji obsojena ruska vohuna.

V izmenjavo naj bi bila poleg Gershkovicha in Whelana med drugim vključena tudi pripadnik ruske tajne službe FSB Vadim Krasikov, ki v Nemčiji prestaja dosmrtno zaporno kazen zaradi umora čečenskega poveljnika v Berlinu leta 2019, ter nemški državljan Rico Krieger, ki so ga v Belorusiji konec junija obsodili na smrtno kazen zaradi sodelovanja v ekstremistični skupini in terorizma.

Akcije do zdaj še ni potrdila nobena od vpletenih držav, po informacijah 24ur pa naj bi se izmenjava zgodila prav danes.