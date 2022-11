Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemški kancler Olaf Scholz je Peking obiskal kot prvi voditelj ene od držav članic EU in skupine G7 po izbruhu pandemije covid-19.

Nemški kancler Olaf Scholz se je danes v Pekingu srečal s kitajskim predsednikom Ši Džinpingom, ki je dejal, da obisk krepi praktično sodelovanje Kitajske in Nemčije, poročanje kitajske televizije CCTV povzemajo tuje tiskovne agencije. Scholz je poudaril, da želi še naprej razvijati gospodarsko sodelovanje s Kitajsko kljub različnim pogledom. Nemški kancler je Peking obiskal kot prvi voditelj ene od držav članic EU in skupine G7 po izbruhu pandemije covid-19.

"Želimo se pogovoriti tudi o tem, kako lahko še naprej razvijamo naše sodelovanje na drugih področjih," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v Pekingu dejal Scholz ter pri tem omenil podnebne spremembe in prehransko varnost.

"Menimo, da bo obisk okrepil medsebojno razumevanje in zaupanje, poglobil praktično sodelovanje na različnih področjih ter oblikoval trdne načrte za razvoj kitajsko-nemških odnosov v naslednji fazi," pa je po poročanju televizije CCTV dejal kitajski predsednik.

Izmenjava različnih mnenj

Nemški kancler je Peking obiskal kot prvi voditelj ene od držav članic EU in skupine G7 po izbruhu pandemije covid-19. S Šijem naj bi se po poročanju nemške tiskovne agencije dpa pogovarjala o številnih vprašanjih, med drugim o dvostranskih odnosih, gospodarskem sodelovanju med Nemčijo in Kitajsko, ruskem napadu na Ukrajino in napetostih glede statusa Tajvana.

"Dobro je, da lahko tukaj izmenjamo mnenja o vseh vprašanjih, tudi o tistih, na katera imamo različne poglede," je še dejal kancler.

V nemški koaliciji kritični do njegovega obiska

Scholz, ki se bo danes srečal tudi s kitajskim premierjem Li Keqiangom, je sicer zaradi obiska deležen kritik, zaskrbljeni so tudi v nemški koaliciji.

Zaskrbljenost je med drugim izrazila nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock iz stranke Zelenih, ki je pred obiskom dejala, da se napake Nemčije, storjene v preteklosti z Rusijo, ne smejo ponoviti. Ob tem je Scholza opomnila, da je njegova vlada na oblast prišla z obljubo, da bo spremenila strategijo do Kitajske, poroča britanski BBC.

Kanclerja v Pekingu spremlja gospodarska delegacija, v kateri so med drugim vodilni predstavniki podjetij Volkswagen, BASF in Deutsche Bank. Obisk bo trajal le enajst ur.