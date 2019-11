Savdska Arabija napovedala izpustitev hutijskih zapornikov v Jemnu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tiskovni predstavnik mednarodne koalicije Turki al Maliki je dejal, da se je koalicija odločila izpustiti 200 zapornikov, pripadnikov oboroženih enot Hutijev, ter okrepiti sodelovanje s Svetovno zdravstveno organizacijo pri organizaciji letalskih poletov iz Sane za tiste, ki potrebujemo zdravniško pomoč. Letališče v Sani je namreč za komercialne lete zaprto vse od leta 2016.

Savdska Arabija vzpostavila komunikacijske kanale z hutijski uporniki

Napoved sovpada s trenutnim zatišjem napadov hutijskih upornikov na Savdsko Arabijo ter nedavno objavo visokega predstavnika Savdske Arabije v Rijadu, da je kraljevina vzpostavila odprt kanal z uporniki. "Imamo odprt kanal s Hutiji od leta 2016. Nadaljujemo s tovrstno komunikacijo, da bi podprli mirovna prizadevanja v Jemnu," je izjavil neimenovani predstavnik Savdske Arabije.

Hutijski uporniki v Jemnu nadzorujejo prestolnico Sana, mednarodna koalicija pod vodstvom Savdske Arabije, ki podpira mednarodno priznano jemensko vlado, pa nadzoruje jemensko morsko mejo ter zračni prostor.

Sprte strani v Jemnu so že decembra lani ob posredovanju Švedske dosegle dogovor o izmenjavi 15 tisoč zapornikov, a tega dogovora vse do danes niso v celoti uresničili. Koalicija je januarja izpustila sedem hutijskih zapornikov, hutijski uporniki pa so septembra izpustili 290 koalicijskih borcev.

V vojni v Jemnu umrlo že več deset tisoč ljudi

V Jemnu je vse od začetka posredovanja Savdske Arabije leta 2015 umrlo več deset tisoč ljudi, država pa se je po oceni Združenih narodov znašla v najhujši humanitarni krizi na svetu.