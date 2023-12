Sarajevo je po onesnaženosti zraka redno med prvo deseterico najbolj onesnaženih mest na svetu. Koncentracija škodljivih trdih delcev PM2,5 je v prestolnici Bosne in Hercegovine danes celo 44,5-krat večja od letne priporočene vrednosti Svetovne zdravstvene organizacije za kakovost zraka, še navaja IQAir na svojem portalu.

Ljudje naj uporabljajo maske in zapirajo okna

Med zdravstvenimi priporočili prebivalcem, ki jih navaja portal v primeru tako onesnaženega zraka, so izogibanje gibanju na prostem, uporaba mask in zapiranje oken.

Na drugem mestu najbolj onesnaženih mest na svetu je danes Lahore v Pakistanu z indeksom onesnaženosti zraka 198.

Med prvo deseterico sta se uvrstili še dve mesti iz držav Zahodnega Balkana. Skopje se je z indeksom 156 dopoldne uvrstilo na osmo mesto, Beograd pa z indeksom 154 na deseto.

Za nezdrav velja zrak z vrednostjo indeksa med 150 in 200, za zelo nezdravega pa zrak z vrednostjo indeksa nad 200.

Kaj pa Slovenija?

Tudi pri nas agencija za okolje (Arso) opozarja na povišano raven delcev MP10 v zraku. "Danes in jutri pričakujemo preseganja dnevne mejne vrednosti PM10 v večjem delu Slovenije. Visoke ravni so posledica povečanih izpustov in izrazitega temperaturnega obrata, ki zadržuje onesnažen zrak v nižinah," so zapisali na Arsu.

Ob 13. uri je bila po podatkih Arsa kakovost zraka zelo slaba na območju Ljubljane, v Zagorju in Trbovljah.