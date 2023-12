Na bencinski črpalki v prazno tekel dizel

Uprava RS za zaščito in reševanje je poročala, da se je razlila večja količina dizelskega goriva. Posredovati so morali domžalski gasilci. Za približno 45 minut so morali zapreti bencinski servis, da so lahko posuli razlito gorivo ter iz lovilnega jaška na ploščadi za točenje goriva prečrpali okoli 50 litrov razlitega dizla.

Preostanek goriva, ki je stekel v lovilno jamo, naj bi prečrpala služba za ravnanje z nevarnimi odpadki. Po prvi oceni je izteklo od 100 do 150 litrov dizla. Okolje naj ne bi bilo onesnaženo, so še sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje.