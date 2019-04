Salvini v Milanu predstavil evropsko zavezništvo desničarskih populistov

Italijanski notranji minister in predsednik stranke Liga Matteo Salvini je danes v Milanu predstavil zavezništvo več evropskih desnih populističnih strank za volitve v Evropski parlament. Poimenovali so ga Evropsko zavezništvo ljudstev in narodov, njegov cilj pa je postati najmočnejša politična skupina v Evropskem parlamentu.

Po napovedih Salvinija se bo zavezništvu priključilo okoli deset gibanj oz. strank iz EU. "Naš cilj je zmagati na evropskih volitvah in spremeniti pravila Evrope. Pridružile se nam bodo tudi druge stranke," je danes poudaril Salvini na novinarski konferenci, ki jo je naslovil V smeri Evrope razuma.

Dogodka so se udeležili vodja nemške Alternative za Nemčijo Jörg Meuthen, Olli Kotro iz stranke Pravi Finci in Anders Vistisen iz danske Dansk Folkeparti. Salvini je poudaril, da govori tudi v imenu drugih strank, med katerimi da sta avstrijska svobodnjaška stranka (FPÖ) in Nacionalno združenje francoske desničarke Marine Le Pen. Slednji sta sedaj skupaj z Ligo v Evropskem parlamentu del politične skupine Evropa narodov in svobode (ENF).

V Milano jih danes ni bilo

A vidnih desničarskih populistov v Milanu danes ni bilo. Le Penova se je opravičila, ker da ima predvolilno srečanje v Bretanji. Tudi avstrijski svobodnjaki niso na dogodek poslali nobenega predstavnika, čeprav naj bi nameravali postati del zavezništva. Izjalovili so se tudi upi, da bo v Milano prišel madžarski premier Viktor Orban, čigar stranka Fidesz je trenutno suspendirana iz Evropske ljudske stranke.

"Nismo nostalgiki ali skrajneži"

"Prizadevamo si za nove evropske sanje. Za številne družine in državljane je EU postala nočna mora. Delamo za zaposlitve, družinsko politiko, varnost, zaščito okolja in prihodnost mladih. Če bo EU temeljila le na financah, birokraciji in goli gospodarski miselnosti, potem nima prihodnosti," je dejal Salvini. Poleg tega zavezništvo v ospredje postavlja še varovanje zunanjih evropskih mej, boj proti tihotapcem ljudi in terorizmu ter spoštovanje nacionalnih identitet.

Foto: Reuters

"Nismo nostalgiki ali skrajneži. Edini nostalgiki danes sedijo v vladi v Bruslju. Gledamo v prihodnost. Zastarela razprava o desnici in levici, fašistih in komunistih ne zanima 500 milijonov državljanov Evrope, to prepuščamo zgodovinarjem," je med drugim še poudaril Salvini.

"Biti moramo evropska trdnjava, v kateri sami odločamo, kdo lahko pride vanjo in kdo ne"

Vodja AfD je medtem izpostavil potrebo po varovanju zunanjih meja EU, s čimer bi po njegovem zaščitili "bogato dediščino" Evrope. "Biti moramo evropska trdnjava, v kateri sami odločamo, kdo lahko pride vanjo in kdo ne. Če (nemška kanclerka Angela) Merkel trdi, da to ne gre, ji mi odgovarjamo, da je to s politično voljo mogoče, kot dokazujeta Salvini in njegova Liga," je dejal Meuthen.

Kotro iz Pravih Fincev je posvaril pred nevarnostjo evropske "super države", na kateri naj bi delala Merklova in francoski predsednik Emmanuel Macron. "Suverenost članic EU je treba spoštovati. EU je vse bolj centralizirana in upravljana iz Bruslja. Če bi se načrti Macrona in Merklove uresničili, bi to vodilo v ustanovitev super države, v kateri suverene države ne bi imele več besede," je dejal Kotro.

Salvini je danes še napovedal, da bodo člani novoustanovljenega zavezništva v Milanu 18. maja pripravili veliko zborovanje ob koncu kampanje pred evropskimi volitvami. Po njegovih besedah se bodo tega zborovanja v nasprotju z današnjim dogodkom udeležili tudi najvidnejši politiki zavezništva.

Stranka Liga in evropske populistične stranke so tudi zgled za novo ustanovljeno slovensko stranko DOM - Domovinska liga. A v tej stranki so po poročanju slovenskih medijev povedali, da niso prejeli vabila v Milano.