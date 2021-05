S terencem razbil policijsko postajo: "Ubil bom policista!" #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Objestni voznik, ki je očitno s svojim srebrnim terencem namerno zapeljal v preddverje policijske postaje v mestu Havre de Grace, majhni skupnosti v okrožju Harford v Marylandu, je 24-letni Timothy Joel Jackson Kahl, so sporočili s tamkajšnje policije. Moški je bil pred tem obtožen dveh kaznivih dejanj umora, dveh napadov, povzročitve splošne nevarnosti in še treh kaznivih dejanj poškodovanja tuje lastnine.

Vijugal po cesti in se zaletaval v avtomobile

Kahl je v nedeljo okoli polnoči poklical na eno od policijskih postaj v mestu in dejal, da bo prišel tja ter ubil policista.

Možje v modrem so ga izsledili v bližini njegovega prebivališča, ko je z avtomobilom vijugal po cesti. Med vožnjo je trčil v več parkiranih vozil, s ceste pa je poskušal zriniti tudi policiste. Nato je pobegnil v smeri mesta Havre de Grace, kjer se je ponovno zaletel v osebno vozilo.

Z novimi ovadbami končal v bolnišnici

''Kahl je po trčenju z zadnjim vozilom nato namerno zapeljal skozi sprednja vrata policijske postaje v preddverje. Ko se je vozilo zaustavilo, je izstopil, se obrnil proti izhodu in poskušal napasti policiste,'' so še izjavili na policiji.

Kahla so obvladali, mu nadeli lisice in ga pospremili v lokalno bolnišnico. Policisti so jo odnesli brez poškodb, 24-letnika pa čakajo nove kazenske ovadbe.