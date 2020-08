Ruska upokojenka vstala od mrtvih

Enainosemdesetletno Zinaido Kononovo so uradno razglasili za mrtvo po operaciji na črevesju 14. avgusta zvečer. O njeni smrti so obvestili svojce in začele so se že priprave na pogreb, domnevno pokojno pa so malo po polnoči prepeljali z oddelka v mrtvašnico bolnišnice v Goršečenskem okrožju na zahodu Rusije, navaja STA.

Ponoči se je zbudila ter skušala vstati z mize za obdukcijo

A skoraj sedem ur pozneje, okoli osme ure zjutraj, je bila ena od zaposlenih v mrtvašnici ob prihodu na delu šokirana, saj je Kononovo našla na tleh. Izkazalo se je, da ta le ni mrtva in se je ponoči zbudila ter skušala vstati z mize za obdukcijo, pri čemer je padla, piše STA.

Voznik hitre pomoči, ki je naslednji stopil v mrtvašnico, je sprva mislil, da se je sodelavki zmešalo in se je začela pogovarjati z mrtvimi, a je kmalu ugotovil, da se je zgodilo nekaj drugega, dogajanje med drugim povzema britanski Mail Online.

Petnajst minut je bila klinično mrtva

Zinaido so nato hitro prepeljali na oddelek za intenzivno nego in pozneje na nadaljnje zdravljenje v večjo bolnišnico v Kursku, svojcem pa so tokrat sporočili bolj veselo novico kot večer pred tem. Zdravniki so jim sicer pojasnili, da je bila Zinaida 15 minut klinično mrtva, nato pa se je dobesedno "vrnila z onostranstva". A na koncu so vendarle morali tudi priznati, da so jo v mrtvašnico odpeljali že uro in 20 minut po njeni smrti in ne šele dve uri po njej, kot to narekujejo pravila, povzema STA.

Pet dni pozneje je umrla

Družina naj bi zdaj tožila bolnišnico. Je pa Zinaida pet dni pozneje nato dejansko umrla, po pisanju STA poroča ruski časnik Komsomolska pravda.