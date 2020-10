Rusija znova z več kot 10.000 primeri okužbe v enem dnevu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Rusiji so v zadnjem dnevu našteli 10.499 novih okužb s koronavirusom. Število dnevno zabeleženih novih primerov se je nad 10.000 povzpelo prvič po 15. maju. Umrlo je 107 ljudi, poroča STA.

Skupno število umrlih s covidom-19 se je v Rusiji povzpelo na 21.358, kar predstavlja 1,76 odstotka vseh okuženih, so dodali.

Samo v Moskvi so v zadnjem dnevu odkrili 3327 novih okužb. Več kot 3000 primerov so v ruski prestolnici nazadnje našteli 23. maja. Skupno so doslej v Rusiji potrdili 1.215.001 primer okužbe z novim koronavirusom.

Številne primere okužbe so zabeležili tudi v St. Peterburgu, in sicer 392, po več kot 200 pa še v pokrajinah Podmoskovje, Rostov in Nižni Novgorod.

Trenutno je v Rusiji na zdravljenju zaradi okužbe 214.500 ljudi.