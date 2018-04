Rusija: Velika Britanija se igra z ognjem

Rusija je v četrtek na zasedanju Varnostnega sveta Združenih narodov znova zavrnila odgovornost za zastrupitev nekdanjega dvojnega agenta Sergeja Skripala z živčnim strupom v Veliki Britaniji. Ruski veleposlanik pri ZN Vasilij Nebenzija je bil pri tem kritičen do Velike Britanije in dejal, da se igra z ognjem.

"Proti Rusiji vodijo propagandno vojno," je na zasedanju VS ZN dejal Vasilij Nebenzija ter poudaril, da je cilj te vojne diskreditacija in delegitimacija Rusije. Dodal je, da propagandna vojna temelji na metodah nekdanjega ministra za propagando v nacistični Nemčiji Josepha Goebbelsa. Sklic zasedanja VS ZN je sicer zahtevala Rusija.

Britanska veleposlanica pri ZN Karen Pierce je odgovorila, da je London Juliji Skripal, ki po napadu hitro okreva, predal zahtevo Rusije, da bi ruski diplomati prišli v stik z njo. Poudarila je, da je britanska vlada ravnala v skladu z mednarodnimi konvencijami.

"Od države, ki se je v razpravi v VS ZN na vso moč trudila preprečiti pravo preiskavo o uporabi kemičnega orožja v Siriji, ne sprejemam lekcij o morali in naših obveznostih," je bila še ostra britanska veleposlanica.

Ameriška veleposlanica pri ZN Kelley Currie je dejala, da gre za nov poskus Rusije uporabiti VS ZN za svoje politične cilje. "Taka taktika ni primerna za to telo ZN," je komentirala omembo Goebbelsa.

Skripala in njegovo hčer Julijo so našli 4. marca nezavestna na klopi v Salisburyju v Veliki Britaniji. Po navedbah Londona sta bila zastrupljena z živčnim strupom novičok, razvitim v nekdanji Sovjetski zvezi. Primer je povzročil veliko diplomatsko krizo med Zahodom in Rusijo.