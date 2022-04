Poljske oblasti so v torek zagotovile, da se je država pripravljala na takšen scenarij in da so skladišča plina trenutno napolnjena 76-odstotno, medtem ko so bila pred letom dni napolnjena 39-odstotno. Poleg tega je poraba plina zdaj manjša kot pozimi.

"V poljskih domovih ne bo primanjkovalo plina," je sporočila poljska ministrica za okolje Anna Moskwa. "Že od prvega dne vojne v Ukrajini trdimo, da smo pripravljeni na popolno neodvisnost od ruskih surovin," je dodala, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tudi v Bolgariji so zagotovili, da zaradi morebitne ustavitve dobave ne bodo imeli težav.

Rusi uresničujejo svoje napovedi

Kremelj je po uvedbi sankcij proti Rusiji zaradi njenega napada na Ukrajino države EU opozoril, da jim bo prekinil dobavo plina, če ne bodo plačevale v rubljih z ruskih računov.

Konec marca je ruski predsednik Vladimir Putin od držav EU zahteval, da v prihodnje ruski plin plačujejo v rubljih. Kupcem ruskega plina so nato v Moskvi svetovali, da odprejo račun pri ruski banki Gazprombank in nanj položijo denar v dolarjih in evrih tako kot doslej, Gazprombank pa bo ta denar nato pretvorila v rublje in ga nakazala energetskemu podjetju Gazprom.

Evropska komisija je pred dnevi sporočila, da podjetja iz EU lahko kljub zahtevi Rusije, da morajo za plin po novem plačevati v rubljih, še naprej kupujejo ruski plin, ne da bi pri tem kršila sankcije, ki jih je proti Rusiji uvedla EU. Podjetjem je predlagala, da plačila poravnajo v evrih ali dolarjih, ki se šele nato pretvorijo v rusko valuto.

Blinken: Zahod se pripravlja na morebitno rusko blokado podaljšanja misije v BiH

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je na zaslišanju o proračunu v ameriškem senatu v torek dejal, da je Zahod pripravljen, če bo Rusija v Varnostnem svetu ZN blokirala podaljšanje misije EU v Bosni in Hercegovini (Eufor).

Rusija se je upirala že zadnjemu podaljšanju misije za leto dni lani novembra, tokrat pa lahko zaradi sankcij po napadu na Ukrajino zlorabi svojo pravico do veta.

Rusija je v Bosni in Hercegovini povsem na strani bosanskih Srbov in podpira njihovega vodjo Milorada Dodika, ki si prizadeva za razbitje federacije, ustanovljene po mirovnem sporazumu v Daytonu leta 1995.

Blinken je dejal, da je nadaljevanje prisotnosti mednarodnih sil v Bosni in Hercegovini bistvenega pomena za varnost, zaradi česar pripravljajo načrt za primer ruskega veta v novembru.

Rusija tudi ne priznava novega visokega predstavnika mednarodne skupnosti za BiH Christiana Schmidta, ki je na tem položaju nasledil Valentina Inzka.

Schmidt se na to ne ozira in je razveljavil zakon Republike srbske za prevzem državne lastnine na svojem ozemlju, ki bi še bolj oslabil centralno vlado v Sarajevu, česar si želi Dodik.