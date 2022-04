Rusija: nobena raketa ne more doseči tako oddaljenih ciljev

🚀💥RS-28 SARMAT(SATAN 2 DESIGNATION BY NATO)

Nobena raketa na svetu ne more doseči tako oddaljenih ciljev kot ta, je še sporočilo obrambno ministrstvo. Sarmat ima doseg 18 tisoč kilometrov. To Rusiji omogoča, da napade tako čez severni kot južni pol ter doseže cilje po vsem svetu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ruski predsednik Vladimir Putin je čestital vojski za uspešno poskusno izstrelitev rakete in ob tem opozoril, da bo to edinstveno orožje prisililo vsakega, ki bo skušal ogroziti Rusijo, da bo "dvakrat premislil", poroča ruska tiskovna agencija Tass.

Ima najboljše taktične in tehnične lastnosti

Putin je ob tem še dejal, da bo naslednja generacija rakete sposobna nositi jedrske konice. Sistem ima "najboljše taktične in tehnične lastnosti in je sposoben premagati vsa sodobna sredstva protiraketne obrambe", je dejal v izjavi, ki jo je prenašala televizija.

Pri izdelavi rakete sarmat so bili uporabljeni deli in sestavine izključno domače proizvodnje, kar bo močno pospešilo proces njene dobave pri bojevanju, je Putinove besede povzel Tass.

Poimenovali so jo satan 2

Po navedbah obrambnega ministrstva so raketo izstrelili s kozmodroma Pleseck na severozahodu Rusije, zadela pa je cilj na polotoku Kamčatka na ruskem Daljnem vzhodu, poroča Reuters.

Sarmat, ki so jo zahodni analitiki poimenovali satan 2, je med ruskimi raketami naslednje generacije, ki jih je Putin označil za "nepremagljive" in vključujejo tudi hipersonične rakete kinžal in avangard. Rusija je raketo razvijala vrsto let in njen preizkus za Zahod ni presenečenje, če do njega ne bi prišlo v času geopolitičnih napetosti zaradi ruske invazije na Ukrajino, še navaja Reuters.