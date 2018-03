Rusija uspešno preizkusila novo hipersonično raketo

V Rusiji so uspešno preizkusili eno od novih raket, ki jih je ruski predsednik Vladimir Putin predstavil ta mesec, je danes sporočilo rusko obrambno ministrstvo.

"Izstrelitev je potekala v skladu z načrtom, raketa je zadela tarčo," je še sporočilo ministrstvo.

Raketo kinžal (bodalo) so izstrelili z letala Mig-31, ki je vzletelo z letališča v južnem vojaškem okrožju na jugozahodu Rusije. Ministrstvo je objavilo videoposnetek, na katerem se dva pilota pripravljata na let, nato pa stečeta do letala. Ob domoljubni glasbi v ozadju posnetek prikazuje tudi izstrelitev z letala.

Ruski predsednik Vladimir Putin je ta mesec predstavil več novih orožij, ki jih je razvila Rusija, med drugim raketo kinžal. Ta leti z desetkratno hitrostjo zvoka, lahko pa premaga tudi sisteme zračne zaščite.