Rusija pripravlja največjo vojaško vajo po koncu hladne vojne

Rusija bo septembra izvedla največjo vojaško vajo od 80. let 20. stoletja, na kateri bo sodelovalo okoli 300 tisoč vojakov in več kot tisoč vojaških letal, je danes sporočil ruski obrambni minister Sergej Šojgu. Na omenjeni vojaški vaji bosta sodelovali tudi Kitajska in Mongolija.

Na vaji Vzhod 2018, ki bo potekala med 11. in 15. septembrom na vzhodu države, bosta sodelovala celotno osrednje in vzhodno vojaško okrožje, je povedal ruski obrambni minister Sergej Šojgu. "Predstavljajte si 36 tisoč kosov vojaške opreme, ki se premika hkrati – tanke, oklepnike in pehotna bojna vozila," je dejal Šojgu.

Moskva napoveduje največjo vojaško vajo po koncu hladne vojne

"To bo neke vrste ponovitev vaje Zahod-81, v nekaterih pogledih pa še večja," je še povedal Šojgu, pri čemer je imel v mislih vojaške vaje leta 1981 v vzhodni Evropi.

Moskva je lani organizirala vajo Zahod 2017, ki je potekala v Belorusiji in nekaterih delih Rusije, na njej pa je po ruskih navedbah sodelovalo 12.700 vojakov. V zvezi Nato so sicer trdili, da je v okviru omenjene vojaške vaje sodelovalo veliko več vojakov, kot so navajale ruske oblasti. Nekatere vzhodne članice Nata so govorile celo o sto tisoč vojakih.

Več članic Nata, še posebej vzhodnoevropske in baltske države, je sumničavih glede Rusije in njenih vojaških aktivnosti. Nato je zato okrepil vojaško prisotnost na vzhodu zavezništva.