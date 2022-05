Rusija grozi Hrvaški: "V svoji militantni rusofobiji je uradni Zagreb …" #vŽivo

77. dan ruske invazije v Ukrajino. Ostre besede med Zagrebom in Moskvo zaradi izgona diplomatov. Iz Ukrajine medtem poročajo o novih spopadih in manjših zmagah ukrajinske vojske.

Pregled pomembnejših dogodkov dneva:



06.30 Rusko zunanje ministrstvo ostro nad uradni Zagreb

06.21 Predstavniški dom ameriškega kongresa potrdil 40 milijard dolarjev za pomoč Ukrajini

"Hrvaška je naše diplomate zaradi nerazumnih argumentov nagnala iz zemlje. Ta nehumani odnos proti našim sodržavljanom ne bo ostal brez adekvatnega odgovora," je včeraj dejala predstavnika ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova, ki jo je zmotilo tudi dejstvo, da Hrvaška ni organizirala letalskega prevoza za ruske diplomate nazaj v domovino. Komercialnih letov med Hrvaško in Rusijo že nekaj mesecev ni.

"V svoji militantni rusofobiji je uradni Zagreb nediplomatsko zavrnil organizacijo humanitarnega leta za naše diplomate in njihove družine, ki imajo tudi majhne otroke. Gre za kršitve vseh mednarodnih standardov," je še dejala Zaharova.

Predstavniški dom ameriškega kongresa je v torek zvečer potrdil 40 milijard dolarjev vreden zakon za pomoč Ukrajini in evropskim zaveznikom, kmalu bo podobno nalogo opravil še senat. Za denar je zaprosil predsednik ZDA Joe Biden, in sicer za 33 milijard, vendar povišanju vsote ne nasprotuje.

Za predlog, s katerim se bo ameriška pomoč Ukrajini zaradi ruske invazije povečala na skoraj 54 milijard dolarjev, so glasovali vsi demokrati in tudi večina republikancev. Za Ukrajino bo tako šlo več denarja, kot so ga ZDA v letu 2019 namenile za pomoč po vsem svetu. Znesek predstavlja tudi skoraj odstotek celotnega proračuna ZDA.

V predlogu je šest milijard dolarjev za oborožitev in urjenje ukrajinske vojske, 8,7 milijarde dolarjev za obnovo vojaškega materiala, ki so ga ZDA doslej že poslale v Ukrajino ter 3,9 milijarde dolarjev za ameriške vojake, ki so v regiji blizu Ukrajine.

Predvidenih je 8,8 milijarde dolarjev gospodarske podpore Ukrajini, okrog štiri milijarde dolarjev za Ukrajino in evropske zaveznike, da se oborožijo, in 900 milijonov dolarjev za begunce.

Demokrati so želeli predlogu priključiti še dodatna sredstva za boj proti pandemiji koronavirusa in olajšanje poti do državljanstva za afganistanske begunce, ki so sodelovali z Američani, vendar pa so imeli republikanci pomisleke.