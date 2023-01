"Rusi se pripravljajo na konvencionalno vojno" #vŽivo

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



7.20 "Rusi se pripravljajo na konvencionalno vojno"

7.10 Število žrtev napada v Dnipru narašča, več deset ljudi pogrešajo

Kremelj z zamudo izvaja mobilizacijo, reorganizacijo vojske in optimizacijo domače vojaške industrije, razkriva zadnje poročilo ameriškega Inštituta za vojne študije (ISW). Rusi se torej pripravljajo na konvencionalno vojno.

NEW: Tonight's abbreviated campaign assessment from ISW and @criticalthreats focuses on #Russia’s likely preparation to conduct a decisive strategic action in 2023 intended to end #Ukraine’s string of operational successes and regain the initiative. https://t.co/6Dy4JodEN2 pic.twitter.com/zfNNSHh7IO