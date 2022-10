Rusi razglasili konec mobilizacije #vŽivo

248. dan vojne v Ukrajini. Rusi trdijo, da so zaključili mobilizacijo civilistov iz zasedenega južnega mesta Herson. Vsaj 70 tisoč civilistov naj bi prestopilo vzhodni breg reke Dneper. Ukrajinske oblasti v Kijevu in nekaterih drugih mestih medtem prebivalce opozarjajo, naj zaradi ruskih napadov na energetsko infrastrukturo pričakujejo daljše izpade električne energije, ki bodo trajali več kot štiri ure. Ponoči se je v video nagovoru oglasil tudi Zelenski. Dejal je, da ruske sile v okupirani ukrajinski regiji Herson množično kradejo medicinsko opremo in reševalna vozila.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



7.12 Zelenski: Rusi nam množično kradejo medicinsko opremo

Predsednik Volodimir Zelenski trdi, da ruske sile v okupirani ukrajinski regiji Herson množično kradejo medicinsko opremo in reševalna vozila.

Ukrajinske enote so trenutno zgoščene blizu Hersona na jugu države, zaradi česar so ruski uradniki evakuirali številne prebivalce. Herson je ena od štirih regij, za katere Moskva trdi, da so del Rusije.

"Okupatorji so se odločili zapreti zdravstvene ustanove v mestih, odpeljati medicinsko opremo, reševalna vozila, vse. Pritiskajo na zdravnike, ki so še ostali, da se preselijo na ozemlje Rusije," je dejal predsednik v večernem video nagovoru.

"Rusija poskuša narediti Hersonsko regijo nikogaršnjo zemljo," je dodal.

Dejal je, da so promoskovske sile ugotovile, da ne morejo zadržati mesta, in so zato vzele, kar so lahko. Ukrajinski uradniki redno obtožujejo umikajoče se ruske enote obsežnega plenjenja.

7.07 Rusi trdijo, da so zaključili mobilizacijo civilistov iz Hersona

Rusi trdijo, da so zaključili mobilizacijo civilistov iz zasedenega južnega mesta Herson pred pričakovano bitko z napredujočimi ukrajinskimi silami.

Vsaj 70 tisoč civilistov naj bi prestopilo vzhodni breg reke Dneper. "Herson pripravljamo za obrambo," je dejal eden od ruskih poveljnikov.

Herson je ena od štirih delno okupiranih regij, ki jih je Rusija priključila od njene invazije na Ukrajino konec februarja.

7.01 Ukrajinske oblasti: V Kijevu bodo daljše obdobje brez elektrike

Ukrajinske oblasti so državljane v prestolnici Kijev opozorile, naj zaradi ruskih napadov na energetsko infrastrukturo pričakujejo daljše izpade električne energije, ki bodo trajali več kot štiri ure. Izpadi električne energije niso prizadeli samo Kijeva, ampak tudi osrednje regije Ukrajine, vključno z mestom Dnipro.

Volodimir Zelenski je dejal, da je brez električne energije približno štiri milijone ljudi, a da "obstreljevanje Ukrajincev ne bo zlomilo".

Ta mesec je Rusija izstrelila na desetine raket in brezpilotnih letal iranske izdelave. Zelenski pravi, da je uničenih približno tretjina elektrarn v državi.

Kijevska regija je izgubila 30 odstotkov svoje energetske zmogljivosti, trdijo v zasebni energetski družbi DTEK.

Omejitve električne energije so povzročile omejitve uporabe električne ulične razsvetljave in javnega prevoza.

Drugo ukrajinsko mesto, Harkov, ki ga je močno prizadelo rusko obstreljevanje, se prav tako sooča z dolgimi izpadi električne energije, skupaj z osrednjimi mesti Žitomir, Poltava in Černigov.