Rusi ponoči nad Kijev, Ukrajinci nad Krim

V Kijevu se je v sredo pozno zvečer sprožila protizračna obramba, potem ko so nad mesto z vzhoda prileteli ruski droni. Rusija medtem poroča, da je ponoči sestrelila 33 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov nad Krimom, v Črnem morju pa še deset vodnih dronov.

V Kijevu so se v sredo zvečer oglasili alarmi, ki so opozarjali na nevarnost iz zraka, nakar so odjeknile eksplozije. Župan Vitalij Kličko je na Telegramu javil, da se je aktivirala protizračna obramba.

V napadu na pediatrično bolnišnico življenje izgubilo najmanj 43 ljudi

Ukrajinska vojska je pred tem poročala o dronih, ki so bili z vzhoda na poti proti prestolnici. O še več dronih so zvečer poročali tudi iz regij Harkov in Dnipropetrovsk, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Nov preplah se je v mestu sprožil deset dni po silovitem ruskem bombardiranju, ki je med drugim zadelo osrednjo ukrajinsko pediatrično bolnišnico. V napadih, ki so bili deležni mednarodnega zgražanja, je življenje skupno izgubilo najmanj 43 ljudi.

Rusija nad Krimom sestrelila več ukrajinskih dronov

Rusija je medtem zjutraj poročala o sestrelitvi več deset ukrajinskih brezpilotnikov nad Krimom. Nad polotokom, ki si ga je Rusija po mednarodno nepriznanem referendumu priključila leta 2014, so jih prestregli 33. V morju so uničili še deset vodnih dronov na poti proti Krimu, je javilo rusko obrambno ministrstvo.

Dodalo je, da so ponoči sestrelili še dva drona nad regijo Brjansk na zahodu Rusije, škode ali žrtev naj ne bi bilo.

Ukrajina je po začetku ruske agresije februarja 2022 letos okrepila napade na ozemlje Rusije, pri čemer med drugim cilja energetsko omrežje, ki naj bi oskrbovalo rusko vojsko.